Ma vie avec mon frère jumeau fut une belle aventure

Je ne l’ai pas vu parce que je vis un deuil. J’ai perdu mon frère jumeau.

Chaque jour, des milliers de personnes à travers le monde vivent un deuil. Certains sans que personne ne leur manifeste de sympathie. D’autres qui reçoivent de nombreux témoignages d’affection. Parfois plus qu’ils n’auraient pu l’imaginer. À l’occasion, des mots de réconfort viennent de personnes inconnues. Parfois, de personnes dont vous n’avez pas eu de nouvelles depuis des années. Des gens se manifestent tout à coup, réveillant de vieux souvenirs, ravivant une amitié que vous aviez mise entre parenthèses ou un amour ancien que vous aviez oublié.

Jeudi dernier, mon jumeau a rendu l’âme au début de l’après-midi. Je suis arrivé à l’hôpital juste à temps pour lui fermer les yeux et l’embrasser. Je crois qu’il ne s’en est pas rendu compte. La veille au soir, nous avions causé. Deux ou trois minutes. Pas plus, car il était très mal en point. J’ai caressé ses bras bleuis par les multiples prises de sang et les vains essais de coronographie. Nous nous sommes regardés dans les yeux pour la dernière fois. « C’est une dure année pour les bessons ! » Ce sont ses derniers mots. Moi, je l’ai toujours appelé « mon jumeau », lui a toujours insisté pour m’appeler « le besson », usant en cela de la façon dont mon grand-père Fournier nous désignait l’un et l’autre.

UN MAUVAIS COTON

Nous filions depuis quelques mois un mauvais coton. À la fin de l’été dernier, Claude avait mal à une jambe — la gauche — et il a commencé à marcher avec une canne. Moi aussi, l’été dernier, j’ai eu mal à une jambe : la gauche ! Comme lui, j’ai acheté une canne. Maintenant, j’ai deux cannes. Marie-José, sa veuve, m’a donné celle de Claude.

Si je raconte ce détail, c’est qu’il représente bien tout ce que nous avons vécu ensemble durant tant d’années.

Il y a un lien mystérieux entre les jumeaux identiques. Une filiation que des savants ont étudiée sans arriver à des conclusions précises. Les vrais jumeaux qu’on appelle « monozygotes » (ç’a l’air d’une maladie !) naissent toujours dans les mêmes proportions, soit quatre accouchements de monozygotes pour 1000 accouchements. Nous sommes donc une minorité. Mais une minorité sur laquelle il ne faut pas s’apitoyer, car nous sommes privilégiés.

Si j’excepte les grippes, les oreillons, les migraines, les maux de dos, de dents et de jambes que nous avons partagés Claude et moi, ma vie de monozygote fut une belle aventure. Il faudrait que je sois bien ingrat pour prétendre le contraire.

LA GLOIRE DE MA MÈRE

Enfants, nous faisions la gloire de ma mère. Habillés pareils tous les deux, elle nous promenait (je devrais plutôt écrire qu’elle nous exhibait !) dans les rues de Waterloo, s’arrêtant tous les dix pas pour recevoir des compliments. Comme elle ne voulait pas nous voir grandir, c’est seulement lorsqu’elle a reçu l’ordre du supérieur du collège où nous étions pensionnaires de nous acheter des pantalons qu’elle s’est résignée à ranger nos culottes courtes au placard.

Nous étions soulagés parce que les genoux à l’air quand on a 12 ans, c’est mortifiant. La suite de notre vie à deux fut un plaisir presque coupable.

Vous entretenir de télévision aujourd’hui aurait été un leurre. Je n’ai pas ouvert la télé depuis que Claude est mort. Paraît que j’ai raté un bon gala des Olivier. Je le verrai en différé. Ces derniers jours, j’ai pris le temps de revoir en différé toute ma vie avec mon jumeau. Jeudi, je vais reprendre le cours de ma vie... et de mes chroniques.