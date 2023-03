Canadien-Lightning: Samuel Montembeault a encore marqué plusieurs points

Guidés par les retours de Brendan Gallagher et de Kirby Dach, le Canadien l'a emporté 3-2 contre le Lightning de Tampa Bay, mardi, au Centre Bell. Voici le match en 5 constats:

1-Montembeault a marqué plusieurs points

Le gardien québécois continue de forcer la main de ses entraîneurs. Contre le Lightning, il a continué de multiplier les arrêts-clés pour garder son équipe dans le match. Il a été spectaculaire rien de moins.

2-Drouin a répondu par la bouche de ses canons

Comment fermer le clapet à des détracteurs ? En jouant du hockey inspiré. C’est ce que Jonathan Drouin a fait à son retour au Centre Bell après sa punition à Tampa Bay samedi dernier. Le Québécois a inscrit un superbe but en première période. Il a battu Andrei Vasilevskiy avec un tir dans la lucarne.

3-Sergachev aurait fait tout un duo avec Guhle

AFP

Je le sais. Il ne faut pas vivre dans le passé. Par contre, je ne peux pas m’empêcher de penser à un duo improbable avec Kaiden Guhle et Mikhail Sergachev à la ligne bleue du Canadien. En avantage numérique. C’est beau rêver. Sergachev est intelligent avec et sans la rondelle même s’il a terminé sa soirée à -2. Je crois qu’on regrettera cette transaction pendant les 15 prochaines années. Il a gâché ce talent avec une mise en échec vicieuse à Josh Anderson en fin de match.

4-Dach a fait du bien à Suzuki

Nick Suzuki a retrouvé un vieux complice en Kirby Dach. Et ça lui a fait du bien. On a senti le capitaine plus confortable sur la glace. Il ne manquait plus que Cole Caufield pour recréer le meilleur trio du Canadien cette saison.

5-Gallagher a fait sentir sa présence

Photo Martin Chevalier

Après un autre long séjour sur la liste des blessés, Brendan Gallagher était de retour au jeu. Il a donné tout ce qu’il avait dans le réservoir. Il a surtout réanimé Mike Hoffman qui a paru plus engagé lors de cette rencontre. 32 matchs. C’est le nombre de matchs ratés par le vétéran du Canadien. Son dossier médical est rendu épais comme un dictionnaire. Son contrat est de plus en plus lourd pour son rendement. C’était prévisible en raison de son style de jeu.