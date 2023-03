Passeport Canada, vérifiez vos enveloppes svp!

En janvier dernier, j’ai reçu deux enveloppes à la maison de la part de Passeport Canada.

La première était adressée à ma fille. Passeport Canada me retournait le certificat de naissance de ma fille qui nous a permis de faire sa demande de demande.

Rien d’anormal à ce moment. C’est la procédure, le passeport a suivi quelques semaines plus tard.

Cependant, il y avait une deuxième enveloppe. Pourquoi?

Edmonton

J’ouvre la deuxième lettre, car elle était également adressée à ma fille. Quelle surprise!

L’enveloppe contenait les documents d’un résident d’Edmonton en Alberta. Plusieurs papiers importants comme le certificat de naissance et des papiers concernant sa citoyenneté canadienne.

Rapidement, je comprends que c’est une erreur grave et que je devais rapporter le tout au bureau de Service Canada à Gatineau.

Arrivée sur place, j’explique la situation à la préposée à l’accueil. La dame ne semble pas trop surprise, mais elle me dit d’aller prendre un siège dans la salle d’attente.

Salle d’attente?

Je venais juste porter des documents qui ne sont pas les miens. Je n’avais pas trop le goût d’attendre.

45 minutes plus tard, j’ai vu un préposé qui ne trouvait pas la situation très drôle. Il avait les yeux gros comme des deux dollars.

Après une jasette avec son gestionnaire, il me remercie et me dit que le tout sera retourné à la bonne personne. Heureusement!

D’autres cas

Je pensais que cette situation était singulière, mais non! À la une du Journal de Québec, lundi, on voit bien que d’autres personnes ont vécu la même situation que la mienne.

C’est très préoccupant qu’un bureau fédéral comme Service Canada commette des erreurs aussi flagrantes avec des informations privées.

Ça peut sembler anodin, mais les responsables doivent s’assurer que ça n’arrive plus.

Car je ne suis pas convaincu que tout le monde soit prêt à prendre de son précieux temps pour aller reporter les documents et corriger les erreurs de Service Canada.