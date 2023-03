Québec reporte d’un an l’implantation du cours Culture et citoyenneté québécoise

Québec met le frein à l’implantation du cours Culture et citoyenneté québécoise: le nouveau programme qui remplacera Éthique et culture québécoise sera enseigné dans toutes les écoles un an plus tard que prévu, à partir de la rentrée 2024.

• À lire aussi: Un report du cours Culture et citoyenneté québécoise réclamé

L’implantation du nouveau cours se fera «progressivement» à l’automne 2023, peut-on lire dans les documents budgétaires présentés mardi. Selon nos informations, les écoles pourront alors enseigner les nouveaux contenus sur une base «volontaire».

Il faudra attendre à la rentrée 2024 avant que tous les élèves y aient accès.

Au cours des derniers mois, des syndicats d’enseignants ont réclamé à plusieurs reprises le report de l’implantation de ce nouveau cours pour la rentrée.

La version finale du programme n’est pas encore disponible et les profs réclament davantage de formation afin de pouvoir bien enseigner des contenus complexes et parfois sensibles, qui comprennent notamment des notions d’éducation à la sexualité.

Les maisons d’édition ne seront pas non plus en mesure d’imprimer les nouveaux manuels pour l’automne, a-t-on indiqué au Journal.

Des projets-pilotes sont présentement en cours dans une poignée d’écoles. Au primaire, le nouveau cours permettra notamment d’aborder des enjeux entourant l’éducation au numérique, alors qu’au secondaire, il permettra aux élèves du secondaire de se familiariser avec l’histoire du Québec et ses institutions, notamment par une visite à l’Assemblée nationale, peut-on lire dans les documents budgétaires.