L’inflation ralentit au Canada, mais pas les prix en épicerie

L’inflation a continué de ralentir au Canada en février, et l’Indice des prix à la consommation (IPC), qui est passé de 5,9 % en janvier à 5,2 %, a connu son plus important ralentissement depuis avril 2020.

C’est ce que révèlent les dernières données de Statistique Canada publiées mardi. Toutefois, même si l'inflation a ralenti au cours des derniers mois, les prix à l’épicerie eux demeurent toujours élevés.

En effet, les prix des aliments achetés en magasin ont augmenté de 10,6 % d'une année à l'autre en février, ce qui représente une septième progression mensuelle consécutive supérieure ou égale à 10 %.

La croissance des prix de certains aliments, comme les produits céréaliers (+14,8 %), le sucre et confiseries (+6 %), ainsi que le poisson, fruits de mer et autres produits de la mer (+7,4 %), s'est aussi accélérée d'une année à l'autre en février.

Les prix des jus de fruits ont progressé de 15,7 % au cours de cette même période. «La hausse des prix du jus d'orange a contribué le plus à la croissance, puisque l'approvisionnement en oranges a été touché par la maladie du dragon jaune et des événements climatiques comme l'ouragan Ian», a expliqué Statistique Canada.

En revanche, la croissance des prix d'autres aliments, notamment les boissons non alcoolisées (+11,1 %), la viande (+6,2 %), les légumes et préparations à base de légumes (+13,9 %) et les produits de boulangerie (+13,9 %) a ralenti d'une année à l'autre en février par rapport à janvier.

Les prix des produits laitiers ont également augmenté à un rythme plus lent d'une année à l'autre en février (+9,1 %) par rapport à janvier (+12,4 %).

Le prix de l’essence en baisse

Les prix de l'essence (-4,7 %) ont affiché un premier recul annuel depuis janvier 2021. Sur une base mensuelle, les conducteurs canadiens ont déboursé 1 % de moins pour de l'essence en février dans le contexte d'une augmentation des stocks de pétrole brut aux États-Unis.

Au Québec, le taux annuel d’inflation a atteint 5,6 % d’une année à l’autre en février, en hausse de 0,5 % entre janvier et février.