Santé Québec: nous avons déjà un «Top Gun»

Christian Dubé a le courage de clamer haut et fort qu’il faut élargir le bassin de compétences de futurs dirigeants de Santé Québec.

Il a raison de vouloir chercher les meilleurs, tous secteurs confondus, pour relever cet énorme défi.

Il fait bien de vouloir bonifier les conditions salariales notamment pour attirer des «Top Gun» du privé.

Nous avons besoin des meilleurs cerveaux, des meilleurs experts et des plus expérimentés. Il ne s’agit pas d’un désaveu de la fonction publique, ou de ceux qui y œuvrent déjà. Bien au contraire, il s’agit de leur adjoindre des gestionnaires expérimentés qui n’ont pas encore le mauvais pli d’un fonctionnariat sclérosé par la bureaucratie, immobile et tellement frileux devant quelque changement que ce soit.

Christian Dubé veut briser un moule. Celui des gestionnaires de la santé trop confortables, jamais responsables qui ne font que surfer sur les vagues d’insatisfaction de la population. Le ministre de la Santé devra être persévérant et tenace dans cette approche, parce que de la résistance, il y en aura, du sabotage aussi.

Les syndicats, furent-ils ceux des infirmières que ceux des médecins déchireront leurs chemises et accuseront le ministre de vouloir privatiser en douce la santé et d’insulter ceux et celles qui tiennent à bout de bras notre réseau. Ils chercheront à nous endormir en nous disant que le gouvernement est injuste puisqu’il démontre de la flexibilité et de l’ouverture dans les conditions de travail des gestionnaires en escamotant celles des pauvres travailleurs.

Il n’en est rien. Les syndicats n’auront qu’eux-mêmes à blâmer en s’érigeant constamment comme obstacle aux changements, à l’évolution des pratiques, à la flexibilité et à la marge de manœuvre. Ils ont démontré bon nombre de fois notamment durant la pandémie qu’ils n’en avaient que faire des solutions. Ce qu’ils veulent, c’est de l’argent maintenant et tout de suite.

Je le redis, Christian Dubé a du courage. Il fait trembler les colonnes du temple et résiste aux pressions. On le sent, il veut que ça change et il est prêt à tout pour le faire, notamment à engager le capital politique dont il jouit depuis la pandémie. À bien y penser, c’est peut-être lui, notre meilleur «Top Gun».