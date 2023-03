Trois arrestations après des dizaines de vols en Mauricie

Trois personnes ont été arrêtées et accusées, mardi, à la suite de dizaines de vols survenus au cours des deux derniers mois en Mauricie.

Les suspects, deux hommes de 29 et 41 ans et une femme de 24 ans de Saint-Justin, font face à une kyrielle d’accusations pour des entrées par effraction, des vols et des méfaits commis dans des zones d’exploitation contrôlée (ZEC) de la Haute-Mauricie à la Haute-Matawinie.

Depuis la mi-janvier, «des véhicules de villégiateurs ont été endommagés, fouillés tout comme des remorques, et des catalyseurs volés. Des motoneiges et accessoires avaient été volés comme des rampes, outils», a décrit la Sûreté du Québec.

L’opération qui a permis l’arrestation des suspects mardi, menée par une vingtaine de policiers à Saint-Justin et à Saint-Émilie-de-l’Énergie, a notamment permis de retrouver une roulotte et une remorque volées.

Une arme à feu a aussi été saisie, a souligné la police provinciale en précisant que l’inventaire des biens saisis se poursuivait encore en soirée.

Les trois suspects ont été relâchés après leur comparution, sous promesse de revenir en cour le 5 juin prochain à Shawinigan.