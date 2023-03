Un bar recule sa bière au prix d’antan pour fêter ses 25 ans

À l’intérieur de Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.

Vous souvenez-vous de ce que coûtait la bonne bière en fût en 1998 ? Pour ses 25 ans, un bar de l’avenue du Mont-Royal va retourner sa clientèle en 1998 en offrant ses prix d’origine... enfin presque.

Le coût de la vie a tellement augmenté depuis l’ouverture du Bily Kun, un bar d’inspiration tchèque (Bily Kun veut dire cheval blanc en tchèque), que le plus beau cadeau que l’établissement pouvait faire à sa clientèle était de revenir à ses prix initiaux.

De 23 h à 1 h du matin, le samedi 25 mars, la pinte de bière artisanale sera à 4,75 $ (au lieu de 8 à 10 $) et le shooter à 2,75 $ (au lieu de 4,75 $).

Photo Pierre-Paul Poulin

« L’idée initiale était d’offrir le prix de 1998, mais c’était un peu trop bas, ça aurait été plus 4 $ la bière ou 2,50 $ le shooter » dit en riant le gérant Pascal Lessard.

« On a opté pour le compromis et indiqué “prix d’antan” puisque ce sera environ le niveau du milieu des années 2000 », ajoute celui qui travaille ici depuis 20 ans.

Cette soirée de retour en 1998 marquera le mois avant l’anniversaire exact de l’ouverture du bar, le 25 avril.

« Ça tombe un mardi et on fête ça le jour même On sait qu’on va être plein ! »

Depuis sa fondation, le Bily Kun est populaire et respecté par les gens du milieu. C’est le bar où sortent les gens du monde de la restauration lors de leurs soirées libres.

Photo Pierre-Paul Poulin

Un bar complètement bar

Observez l’édifice du Bily Kun : sa devanture est ornée d’une enseigne bétonnée en rectangle marqué d’un X formé par deux baguettes et de quatre balles – symbole du billard.

« Dès sa construction à la fin du 19e siècle, l’édifice abrite un débit de boisson et l’est toujours resté », dit Pascal.

Longtemps, la taverne s’appelait Chez Soi. Cent ans plus tard, le lieu devenu crade, sous un autre nom, roulait à la loterie vidéo.

Le fondateur du Bily Kun, Fabien Lacaille, a enlevé les couches successives de laideurs modernisantes pour retrouver la brique et les boiseries initiales du bar centenaire.

Pour décorer le mur opposé au bar, le décorateur Bruno Braën a eu l’idée d’utiliser des têtes d’autruches empaillées, devenues emblématiques de l’endroit.