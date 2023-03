Une course sans magicien

Dans notre édition du 7 mars, on vous a tracé un portrait des 15 gardiens impliqués dans la course aux séries éliminatoires dans l’Est. Malheureusement, force est d’admettre qu’aucun d’entre eux ne s’est véritablement démarqué depuis.

Bien sûr, il y a eu une remontée des Panthers de la Floride, mais on ne peut pas dire que c’est grâce à leur énigmatique portier russe, Sergei Bobrovsky, qui a une fiche de 4-0-1/,885/3,15 depuis. Il n’a pas été impressionnant dans la victoire de 9 à 5 des siens sur le Canadien, jeudi, ainsi que dans la défaite de 5 à 4 contre les Jets, le 11 mars.

D’ailleurs, il a cédé 3,52 buts de plus que la normale attendue depuis le 6 mars selon Clear Sight Analytics (CSA). Par contre, il a le mérite d’avoir fermé la porte dans la victoire de 2 à 1 contre Vegas, le 7 mars, ainsi que dans celle de 4 à 2 sur les Devils, samedi.

Sans être aussi spectaculaire qu’à l’habitude, Ilya Sorokin s’est forgé un dossier respectable de (4-1-0/,913/2,62) dans cette période, mais il a concédé 2,98 buts de plus que la norme d’après CSA.

L’auxiliaire des Penguins, Casey DeSmith (2-1-0/,941/1,40), est celui qui a le mieux performé depuis deux semaines dans le groupe ciblé. C’est plus difficile du côté du titulaire, Tristan Jarry (1-2-1/,835/5,01).

Darcy Kuemper est celui qui a sauvé le plus de buts, soit 6,04 de plus que la normale, mais les victoires ne sont pas au rendez-vous à Washington, comme en témoignent ses statistiques de 1-3-1,916/2,82.

Les Sabres ont dégringolé avec leur ménage à trois. On n’a pas revu Eric Comrie depuis sa débâcle de 10-4 contre les Stars, le 9 mars. Il était temps, mais c’est trop tard. Dimanche, c’était au tour de Ukko-Pekka Luukkonen de passer dans le tordeur dans une défaite de 7-0 face aux Bruins. Le doyen de la LNH, Craig Anderson, a été de loin leur meilleur gardien à 41 ans. Pourquoi ne pas l’avoir utilisé davantage ?

Les blessures de Cam Talbot ont tué les Sénateurs. Mads Sogaard a bien fait son possible, mais sa fiche de 1-4-1/,845/4,49 dit tout. Il n’a pas connu un seul match de ,900 dans cette période et il a alloué 5,11 buts de plus que la norme, soit un par match ou presque. À Detroit, Ville Husso n’a pas été à la hauteur (2-2-0/,856/3,51).

Pour l’instant, on se retrouve dans une lutte à trois pour deux places en séries entre les Islanders, les Penguins et les Panthers. C’est le temps pour le double gagnant du trophée Vézina, Sergei Bobrovsky, de monter son jeu d’un cran et de faire la différence. Si on pense strictement gardiens, il faut donner l’avantage aux Islanders et aux Panthers sur les Penguins.

Ullmark pourchassé

Linus Ullmark occupe la première position de notre classement informatisé dans une seizième semaine d’affilée, mais attention ! Son avance n’a jamais été aussi mince. Il n’y a plus que huit points d’écart entre lui (10 551 points) et Ilya Sorokin (10 543). Évidemment, les statistiques d’Ullmark sont supérieures, mais le portier des Islanders joue presque tous les matchs des siens et franchira vraisemblablement le cap des 60 matchs, alors que Ullmark s’arrêtera probablement à 48.

Rendement des gardiens depuis le 6 mars

Islanders (80 points)

Ilya Sorokin (4-1-0/,913/2,62)

Semyon Varlamov (0-1-0/,815/5,04)

Penguins (78)

Casey DeSmith (2-1-0/,941/1,40)

Tristan Jarry (1-2-1/,835/5,01)

Panthers (77)

Sergei Bobrovsky (4-0-1/,885/3,13)

Capitals (73)

Darcy Kuemper (1-3-1/,916/2,82)

Charlie Lindgren (1-1-0/,866/4,47)

Sabres (72)

Craig Anderson (1-2-0/,874/3,70)

U.P. Luukkonen (0-2-2/,876/3,93)

Eric Comrie (0-1-0/,796/10,00)

Sénateurs (71)

Mads Sogaard (1-4-1/,845/4,49)

Kevin Mandolese (0-1-0/,872/5,00)

Red Wings (69)

Ville Husso (2-2-0/,856/3,51)

Magnus Hellberg (0-1-0/,925/2,49