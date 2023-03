Vacances d’été: voici comment économiser sur les billets d’avion

L’hiver tire à sa fin et certains planifient déjà leurs vacances d’été en pensant au sable chaud. Voici quelques astuces pour économiser sur les billets d’avion.

Lorsqu’on voyage, il est important de savoir comment les compagnies aériennes fixent leurs prix. C’est en comprenant leur modèle d’affaires qu’on découvre des astuces pour économiser sur le prix des billets.

«Les compagnies aériennes ne sont pas chargées de remplir des sièges - elles ont pour objectif de gagner de l'argent et d'en obtenir le plus possible pour l'ensemble du vol», a expliqué au média américain CBS News Scott Keyes, fondateur et PDG de Going, un site qui aide les consommateurs à trouver des voyages et des offres.

Ainsi, le prix d’un billet d’avion va fluctuer au fur et à mesure que la date de départ va arriver. D’où l’importance de planifier en avance. Il faut savoir qu’en raison du peu de flexibilité des gens qui voyagent pour les affaires, les compagnies aériennes ont tendance à faire gonfler les prix des vols qui s’adressent à eux, soit les vols de dernières minutes sans escales vers les lieux d’affaires.

Voici quelques trucs pour sauver de l’argent sur les vols:

1.Savoir quand regarder et quand réserver

Le meilleur moyen de trouver des vols à rabais, c’est de savoir quand regarder, estime M. Keyes.

C’est en regardant en avance que les gens qui ont peu de flexibilité pour leur voyage pourront profiter des aubaines. Ainsi, pour les vols domestiques il est recommandé de faire les démarches entre un et trois mois à l’avance alors que pour les vols internationaux la fenêtre est de deux à huit mois.

Cependant, lors des fortes périodes d’affluence, comme dans le temps des fêtes, il peut être nécessaire de s’y prendre encore plus d’avance.

2.Départ flexible

Avoir une flexibilité au niveau du départ peut également être un atout lors de l’achat de billets d’avion. En effet, les vols du mardi et du mercredi peuvent vous permettre d’économiser comparativement aux vols du jeudi et du vendredi.

3. Destination flexible

Une autre façon d’obtenir de meilleures offres, c’est d’avoir une flexibilité quant à la destination. En effet, alors que les gens ont tendance à prioriser la date et la destination, le prix quant à lui devient peu important dans la recherche.

Ainsi, si on inverse le procédé en regardant d’abord les vols les moins chers, il est possible de choisir une destination parmi vols moins chers et ensuite choisir les dates.

«En fixant les prix comme priorité absolue, vous finissez par pouvoir obtenir des vols bon marché et pouvez prendre trois ou quatre vacances pour le même prix que vous en payiez auparavant», a précisé M. Key