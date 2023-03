À VOIR: le retrait de Shohei Ohtani contre Mike Trout, décrit par la télévision japonaise

Le retrait sur des prises de Shohei Ohtani aux dépens de son coéquipier Mike Trout, qui a permis au Japon de remporter la Classique mondiale de baseball contre les États-Unis mardi soir à Miami, demeurera dans la mémoire de plusieurs. Le phénomène nippon devine déjà qu’il s’agira de l’un de ses plus grands souvenirs au terme de sa carrière. La description du retrait final, à la télévision japonaise, restera également dans les annales.

À la télévision japonaise... https://t.co/zn8WW4WVZq — Benoît Rioux - Journal de Montréal (@benrioux) March 22, 2023

«C’est définitivement au sommet de mes plus beaux moments en carrière, a par ailleurs commenté le Japonais de 28 ans, dans une entrevue accordée au réseau américain Fox Sports. C’était une fin de match historique, un scénario et une situation extraordinaires. Plus que n’importe quoi auparavant, j’ai apprécié ce tournoi.»

«Je ne m’attendais pas à ce qu’il soit le dernier frappeur du match, je savais que c’était une possibilité, mais ça reste incroyable, a ajouté Ohtani, à propos de sa confrontation finale face à Trout, son coéquipier des Angels de Los Angeles. Je joue avec lui depuis plusieurs années maintenant. En le voyant s’amener au bâton, je savais mieux que quiconque à quel point il est fantastique comme joueur de baseball. Je devais faire de mon mieux pour le retirer.»

Getty Images via AFP

En conférence de presse, Trout a fait preuve de sagesse.

«Comme partisan de baseball, tout le monde voulait voir ça et il a remporté le premier round», a convenu l’Américain, précisant qu’il avait probablement vécu les 10 jours les plus plaisants de sa vie pendant cette Classique mondiale.

Un message inspirant

Ohtani, qui excelle autant au monticule qu’au bâton, avait livré un message inspirant pour ses coéquipiers avant le début de cette finale remportée 3 à 2 par les Japonais.

«Arrêtez de les admirer, avait-il dit. Si vous les admirez, vous ne pourrez les surpasser. Nous sommes venus ici pour les surpasser, pour atteindre le sommet. Pour une journée, laissez tomber votre admiration pour eux et pensez simplement à gagner.»

«Nous savions qu’ils avaient des supervedettes, du premier au neuvième frappeur, a expliqué Ohtani, lorsqu’invité à revenir sur la teneur de son discours sur les ondes de Fox Sports. Tous les Japonais les connaissent. Mais je ne voulais pas qu’on soit passif, il est possible de démontrer du respect, mais en même temps, il faut être agressif et confiant. C’est ce que j’ai voulu dire à mes coéquipiers avant le début du match.»

À la suite de la rencontre, Ohtani a manifesté le souhait que cette victoire puisse avoir un impact positif sur les jeunes joueurs de baseball du Japon.