Airbnb est la mauvaise cible

Ce n’est pas Airbnb qui a allumé le feu qui a coûté la vie à plusieurs personnes dans le Vieux-Montréal.

Ce n’est pas nécessairement le fait qu’il s’agissait d’une location temporaire, aussi illégale soit-elle, qui est la cause du brasier.

On a transformé un drame qui aurait commandé du recueillement, de l’humanisme et de la dignité en un débat politique et un festival de pointage de doigt.

Avant d’être une question de la prolifération malsaine de la location à court terme de style Airbnb, nous devrions nous pencher sur la responsabilité d’assurer la sécurité de nos bâtiments, notamment et spécifiquement de nos bâtiments patrimoniaux qui ont été construits à une époque où les normes de sécurité n’étaient pas celles que l’on a aujourd’hui.

Comment se fait-il que l’on se soit pressé d’annoncer des resserrements réglementaires à Airbnb plutôt que d’annoncer un chantier national de sécurisation de ces immeubles ? Comment se fait-il que l’on ne connaisse pas l’état de notre parc immobilier, notamment en ce qui a trait à la sécurité incendie ?

Inspections

La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, a beau sortir publiquement, être proactive et annoncer différentes décisions, il n’en reste pas moins que le volet « touristique » de la gestion de cette crise est accessoire quant au nœud du problème. Il aurait fallu que la ministre de l’Habitation et celui de la Sécurité publique fassent preuve d’une aussi grande proactivité que la ministre Proulx.

Lorsqu’on pense que les assurances privées procèdent à des inspections ponctuelles de temps à autre auprès de maisons ayant été construites il y a quelques décennies, on se demande pourquoi le gouvernement ne pourrait en faire autant? Ces assureurs le font pour des raisons mercantiles, alors que le gouvernement devrait le faire pour sauver des vies. N’est-ce pas une raison plus que suffisante pour en faire une corvée nationale ?