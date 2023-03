Chine: des «postes de police» mais aussi l'armée

Les « postes de police » ne sont que la pointe de l’iceberg de l’ingérence chinoise au Canada, a témoigné lundi Laura Harth de Safeguard Defenders devant un comité parlementaire à Ottawa. C’est l’ONG espagnole qui a révélé l’existence de « postes de police » chinois dans une cinquantaine de pays.

Pékin n’a pas seulement des « policiers », des espions et des agents d’influence au Canada, mais aussi des militaires. Curieuse manifestation du multiculturalisme canadien, des immigrants chinois se réunissent dans une association de vétérans de l’Armée populaire de libération.

L’armée chinoise s’ingère aussi au Canada.

Selon le National Post, la Canada Chinese Veteran’s Society organise des réunions où ses membres en uniforme rendent hommage à l’armée qui a tué plus de 500 manifestants sur la place Tian’anmen en 1989, étouffant la démocratie naissante dans la dictature communiste. C’est aussi la même armée contre laquelle des soldats canadiens se sont battus en Corée et y ont laissé leur vie.

Ces militaires immigrants sont fiers des valeurs qui leur ont été inculquées par le régime communiste chinois. Ils s’exercent à marcher en formation, à chanter des chansons martiales chinoises et à saluer le drapeau de la République populaire de Chine. Incroyable non ? Tolérerait-on que des Russes agissent de même ? D’ailleurs, oseraient-ils ?

Trudeau voulait aider l’armée chinoise

Encore plus troublant, Trudeau en 2019 a invité l’armée chinoise à venir s’entraîner au combat hivernal à la base des forces canadiennes de Petawawa en Ontario. C’est ce que révèlent des documents ultra-secrets obtenus par le Globe and Mail dans une demande d’accès à l’information.

Pourquoi les troupes chinoises voudraient-elles s’entraîner dans des conditions hivernales extrêmes ? L’Inde, amie du Canada, semble être l’un des rares pays pour lequel l’armée chinoise aurait besoin d’un tel entraînement. La Chine a tué des soldats indiens dans plusieurs accrochages dans la région du Ladakh himalayen en 2020-2021.

L’entraînement a été annulé par le chef d’état-major de la Défense, le général Jonathan Vance, qui s’est vu reprocher sa décision par Trudeau. La Chine venait pourtant d’emprisonner deux Canadiens en représailles à l’arrestation à Vancouver de la fille d’un Chinois haut placé à la demande de Washington.

Les documents obtenus par le Globe indiquent que le Canada et la Chine avaient 18 projets militaires conjoints en 2019 : le Canada offrant même une formation à des généraux chinois. C’est complètement idiot ! Une telle formation leur servirait à recueillir des renseignements sur les techniques, les pratiques, les tactiques et les stratégies militaires canadiennes afin de les utiliser un jour contre nous et nos alliés.

Une enquête publique, ça presse.

La politique de Trudeau envers une Chine de plus en plus belliqueuse et hostile envers nous et nos alliés est incohérente au point d’être suspecte.

Il est urgent d’avoir une enquête parlementaire publique sur la question. Le « rapporteur » David Johnson, un proche de la famille de Justin, qui entretient aussi des relations étroites avec la Chine depuis de nombreuses années, n’est certainement pas l’homme à qui confier l’enquête.