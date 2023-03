Détenus en Chine: Han Dong aurait retardé la libération des deux Michael

Le député libéral Han Dong aurait œuvré pour retarder la libération de Michael Kovrig et Michael Spavor, révèle Global News.

• À lire aussi: Ingérence étrangère: Trudeau accepte finalement que sa cheffe de cabinet témoigne

• À lire aussi: Ingérence chinoise: un député libéral déplore avoir été menacé de mort

Selon le média anglophone, qui évoque deux sources issues de le la sécurité nationale, l’élu ontarien qui est au cœur d’allégations en lien avec l’ingérence chinoise, aurait recommandé au consul chinois de Toronto, en février 2021, de garder les deux citoyens canadiens captifs plus longtemps.

Celui-ci aurait agi ainsi parce qu’une libération plus rapide aurait profité à l’opposition conservatrice. À cette époque, Michael Kovrig et Michael Spavor étaient déjà détenus depuis plus de deux ans.