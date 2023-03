Deux fois plus de réactions aux vaccins contre la COVID

Les vaccins contre la COVID-19 ont entraîné de deux à trois fois plus de déclarations d’effets secondaires que les autres vaccins administrés dans les dernières années au Québec.

« Les vaccins contre la COVID-19 administrés au Québec semblent plus réactogènes que les autres vaccins du programme d’immunisation québécois ou ceux contre la grippe pandémique A (H1N1) », écrivent les auteurs d’un rapport rendu public mercredi par l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

Les taux de déclaration de manifestations cliniques indésirables (MCI) ont été de 66,9 cas par 100 000 doses contre une moyenne de 31,9 cas pour les autres vaccins administrés entre 2015 et 2019.

Au total, plus de 12 400 MCI ont été rapportées entre décembre 2020 et mai 2022. La grande majorité d’entre elles sont mineures, comme des réactions au site d’injection, des migraines ou encore des diarrhées.

Sans surprise, c’est le vaccin d’AstraZeneca (ChAdOx1) qui a causé le plus de cas de réactions avec 204 par 100 000 doses, soit presque cinq fois plus que pour le Pfizer (Comirnaty). Parmi les vaccinés avec l’AstraZeneca, neuf ont subi une rare complication, la TTIV, dont une personne est décédée.

717 hospitalisations

Les effets secondaires graves ne représentent toutefois que 8 % de toutes les déclarations de MCI. On note également que 717 personnes ont été hospitalisées après avoir reçu leur vaccin.

Photo d'archives Gaston De Serres

Médecin

On compte aussi 63 décès temporellement associés à la vaccination pour lesquels aucune autre cause évidente n’a pu être établie. L’âge moyen des personnes décédées était de 74 ans. Seulement 14 avaient moins de 60 ans.

L’INSPQ dit qu’il faut être prudent puisque plusieurs sont décédés d’AVC, d’infarctus du myocarde ou de mort subite.

« Conséquemment, la probabilité que ces décès soient attribuables à des causes naturelles, plutôt qu’à la vaccination, demeure élevée », indique-t-on dans le rapport dont l’un des auteurs est le Dr Gaston De Serres.

Anaphylaxie

Un autre rapport porte sur le nombre de cas d’anaphylaxie, surtout des réactions allergiques graves. Au total, 239 cas ont été déclarés durant la campagne de vaccination.

Le taux d’anaphylaxie était sept fois plus élevé chez les femmes et plus particulièrement chez celles âgées de 30 à 59 ans.

« La vaccination contre la COVID-19 a été associée à un taux d’anaphylaxie rapporté d’environ 13 cas par million de doses, ce qui est supérieur à la fréquence généralement attendue », conclut l’étude.

EFFETS INDÉSIRABLES APRÈS LA VACCINATION

12 494 déclarations de manifestations cliniques indésirables (MCI)

déclarations de manifestations cliniques indésirables (MCI) 500 cas de péricardite ou myocardite (inflammation du muscle ou de l’enveloppe du cœur)

cas de péricardite ou myocardite (inflammation du muscle ou de l’enveloppe du cœur) 400 perturbations du cycle menstruel

perturbations du cycle menstruel 300 troubles visuels ou auditifs

troubles visuels ou auditifs 9 cas de thrombocytopénie immunitaire thrombotique induite par le vaccin (TTIV), dont un décès

cas de thrombocytopénie immunitaire thrombotique induite par le vaccin (TTIV), dont un décès 239 réactions allergiques

Sources : Rapports de l’INSPQ