Du poulet cultivé en laboratoire bientôt sur nos tablettes?

Le poulet cultivé en laboratoire se rapproche de plus en plus des tablettes d’épicerie tandis que l’administration américaine des denrées alimentaires a autorisé le produit mardi.

La compagnie Good Meat a reçu une lettre «sans question» de la part de la Food and Drug Administration (FDA) américaine, qui aurait indiqué que le produit est sécuritaire à vendre aux États-Unis, a indiqué la compagnie dans un communiqué selon CNN Business.

La lettre «franchit une étape cruciale pour permettre [les produits] Good Meat dans les restaurants et chez les détaillants des États-Unis», a indiqué l’entreprise.

Il s’agit de la seconde compagnie qui cultive de la viande en laboratoire à partir de cellules animales à recevoir le go de la FDA, après Upside Foods en novembre dernier.

Malgré cela, les citoyens américains devront attendre encore un peu avant de goûter les produits, puisqu’il faudra d’abord le feu vert du département de l’Agriculture américain (USDA) avant de pouvoir les mettre sur les tablettes d’épicerie.

Le poulet Good Meat cultivé à base de cellule serait déjà vendu dans plusieurs restaurants de Singapour depuis 2020.

«On vend du poulet sans abattage depuis plus de deux ans à Singapour, et c'est plutôt cool que nous puissions y arriver ici, chez nous, aux États-Unis», a indiqué Josh Tetrick, PDG de Good Meat et Eat Just, dans un communiqué envoyé à CNN.

En revanche, on ne sait pas quand le produit sera disponible ici au Québec et au Canada.