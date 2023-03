Erreurs sur les factures: quels sont vos recours ?

Deux Québécois sur trois ont remarqué des erreurs sur leur facture d’épicerie au cours de la dernière année, indique un sondage publié mardi.

En temps normal au Québec, tous les produits en magasin doivent être étiquetés individuellement, ce qui laisse peu de place à l’interprétation quant au prix.

Certains commerces comme les détaillants à grande surface et les supermarchés peuvent être exemptés de la règle s’ils respectent des conditions strictes.

Ils doivent en gros appliquer la Politique d’exactitude des prix, ce qui implique d’indiquer les prix sur les tablettes et de tous les relier dans le même ordinateur, qui à son tour doit être relié à tous les lecteurs optiques.

Les clients doivent aussi avoir à leur disposition des lecteurs optiques dans les allées pour vérifier le prix d’un produit.

Ainsi, quand on arrive à la caisse et qu’un article dépasse le prix affiché sur le rayon, on peut le réclamer gratuitement s’il vaut moins de 10 $. S’il vaut plus, on a droit à un rabais de 10 $.

Au Québec, c’est la loi qui l’exige.

En cas de refus de la caissière de procéder à la règle du 10 $, il faut demander à parler au gérant.

Si le gérant refuse, ça ne peut être que pour les produits exemptés de la politique d’exactitude des prix, comme le lait ou les boissons alcoolisées.

La dernière option est de se plaindre à l’Office de la protection du consommateur, qui a le pouvoir de condamner le détaillant.

À noter que certains commerçants sont lents à retirer leurs promotions expirées. Exemple : nous sommes vendredi matin, mais les prix de la promotion qui se termine le jeudi sont toujours affichés sur les rayons.

Dans ce cas, la règle ne s’applique pas, mais la frustration générée est bien réelle.