Hair: sexe, drogue et rock and roll

Kevin Houle, Philippe Touzel et Éléonore Lagacé se transformeront en hippies cet été pour la comédie musicale Hair.

Un an après y avoir monté Annie au Théâtre St-Denis, Serge Denoncourt y retournera donc bientôt avec une proposition diamétralement opposée. Exit les gamines mignonnes et l’abondance de bons sentiments, disons.

Car le spectacle Hair, monté sur Broadway en 1968, ne fait pas dans la dentelle avec ses propos traitant, entre autres, de sexe, de drogue, de racisme, de pollution et d’identité de genre. Et Serge Denoncourt n’a pas l’intention de javelliser l’œuvre. Il y aura donc quelques moments qui risquent de heurter les oreilles chastes et faire rougir les âmes plus pures.

« La nudité, par exemple, on n’y échappe pas : ça fait partie de l’histoire, de l’intrigue. Évidemment, ce n’est pas un spectacle érotique, mais on ne peut pas complètement enlever cet élément-là. Tout sera fait dans le plus grand respect des interprètes, mais aussi du public », avance le metteur en scène.

Un pari « risqué »

Ses interprètes sont tout aussi au fait de la nature plus « risquée » de ce pari. Le public québécois a davantage été habitué à des offres plus rassembleuses et grand public dans les dernières années, que ce soit avec Mamma Mia!, Footloose ou encore Grease.

Photo Martin Alarie

« C’est certain que c’est risqué. Mais je suis content de faire partie de ce virage-là, de cette volonté de montrer aux gens différents types de comédies musicales. Et je suis convaincu que le public québécois y est prêt », plaide Philippe Touzel.

« Hair, c’est cru. Et c’est choquant. On n’a pas le choix de pousser tout ça encore un peu plus loin aujourd’hui », atteste quant à lui Kevin Houle.

Let the Sunshine In

Hair nous transportera à la fin des années 1960 pour y suivre Claude Bukowski, un jeune fermier quittant son ranch pour aller combattre au Vietnam. Mais en route vers l’armée, il croisera un groupe de militants hippies à l’esprit libre protestant contre la guerre qui le pousseront à remettre en question ses convictions.

Tout ça, bien évidemment, se déroulera sur fond de rock, de soul et de funk entraînants. Car Hair est reconnu pour avoir lancé différents succès radiophoniques, dont Aquarius et Let the Sunshine In. Ces titres seront cette fois-ci revisités dans des versions bilingues, mêlant les refrains connus en anglais à des couplets traduits en français, et vice versa.

Cette production de Juste pour rire comptera également sur les talents de Sarah-Maude Desgagnés, Maxime-Olivier Potvin, Félix Lahaye, Nico Archambault, Jordan Donoghue et Tom-Éliot Girard, pour ne nommer que ceux-ci. Les chorégraphies seront quant à elles signées Wynn Holmes.

♦ La comédie musicale Hair sera présentée au Théâtre St-Denis de Montréal dès le 16 juin. Elle s’installera ensuite à la Salle Albert-Rousseau de Québec à compter du 12 décembre.