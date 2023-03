Pendant le Gala des Olivier de dimanche, on a eu le droit à un festival de blagues sur « les vieux », tous mis dans le même panier, comme s’ils étaient tous dépassés, déconnectés, comme si tout ce qui se faisait avant l’arrivée sur Terre des milléniaux était à mettre à la poubelle.

Il aurait fallu renommer le Gala des Olivier : « Tasse-toi mononcle ! »

LES VIEUX, ÇA PUE

C’est bizarre : pour la nouvelle génération, toutes les discriminations sont à bannir sauf une : la discrimination envers les vieux.

Le sexisme ? Vilain. Le racisme ? Horrible. Mais l’âgisme ? Pas de trouble !

Lors du gala de l’humour, animé par Katherine Levac (33 ans), on a eu le droit à :

- Un hommage bâclé à un géant de l’humour (mort à 87 ans).

- Un numéro au complet pour ridiculiser les humoristes « d’avant ».

- Des blagues sur Louis-José Houde « trop vieux » (il a 46 ans !), Guy Nantel pas assez « inclusif » (il a 55 ans), Christian Bégin pas assez rapide (il a 60 ans).

Dans un numéro du gala, Virginie Fortin (36 ans) et Arnaud Soly (33 ans), dégui-sés en Pat et Mat, deux gros colons pas de classe, ont chanté « L’humour c’était mieux avant, quand on était juste huit gars blancs, quand on s’acharnait avec nos jokes d’obèses, on pouvait juste dire : come on, on niaise ! ».

Le passage de la chanson qui m’a le plus intriguée est le suivant : « On s’excusait pas pour nos mains baladeuses, il y avait pas de victimes, juste des chanceuses ». Hmmmm. Donc la nouvelle génération d’humoristes traite super bien les femmes ? Haha, ça, c’est la meilleure blague de la soirée !

Comme pour se faire pardonner ces stéréotypes grossiers sur l’« humour d’avant », un groupe d’enfants déguisés en Marie-Lise Pilote, Daniel Lemire, Mario Jean, Claude Meunier, Sol, Michel Barrette et Pierre Brassard a entonné : « On a marqué votre imaginaire, avec nos personnages légendaires ». Hé boy, un gros dix secondes pour reconnaître ceux qui ont « pavé le chemin ».

Même Dany Turcotte, pourtant radio-canadien jusqu’au bout des doigts, a tweeté : « Le mépris de la nouvelle génération d’humoristes pour l’ancienne semble être assez généralisé ! »

Mais le plus grand malaise de cette soirée aura été l’hommage famélique et anémique à Jean Lapointe. En tout et pour tout, ça a duré 30 secondes... pour aller à la pause publicitaire. De la musique sur des photos en noir et blanc, pas de narration pour rappeler les hauts faits de la carrière de l’humoriste. Quel affront de balayer sous le tapis un si grand artiste !

Même MC Gilles, pourtant lui aussi radio-canadien jusqu’au bout des doigts, a tweeté, avec un bon brin de sarcasme : « J’ai-tu raté l’hommage à Jean Lapointe ? Maudite habitude que j’ai de cligner des yeux aussi... »

Vous voulez savoir la meilleure ? Olivier Guimond était un grand ami de Jean Lapointe. Qui aurait cru qu’un jour, un gala portant le nom du premier snoberait ainsi la mémoire du second ?

AVANT EUX LE DÉSERT

Les organisateurs du gala devraient peut-être se rappeler qu’Olivier Guimond est né le 21 mai 1914.

Quelle ironie : on fait un gala et on remet des statuettes qui portent le nom d’un humoriste né il y a 109 ans, mais on se comporte comme s’il n’y avait que les humoristes nés après 1990 qui avaient de l’allure !