Keanu Reeves réagit au décès de Lance Reddick

Keanu Reeves a rendu hommage à l’acteur Lance Reddick, son partenaire de jeu dans la saga John Wick, mardi soir, à la première du nouveau film de la franchise.

• À lire aussi: L'acteur Lance Reddick s'éteint à l'âge de 60 ans

• À lire aussi: «John Wick: chapitre 4»: Keanu Reeves, un tueur parfait

Comme tous ses pairs à Hollywood, Keanu Reeves a été bouleversé par l’annonce du décès de Lance Reddick, vendredi passé. Questionné à ce sujet par le site spécialisé Deadline Hollywood, sur le tapis rouge de la première du film John Wick 4, Reeves a réagi avec émotion : «Lance était une belle personne, un artiste spécial, qui avait beaucoup de dignité et une grande passion pour son métier, a témoigné Keanu Reeves. Je me considère très chanceux d’avoir pu travailler avec lui pendant 10 ans et dans quatre films. C’est vraiment triste qu’il ne soit plus là.»

Lance Reddick est décédé vendredi passé, à l’âge de 60 ans, de causes naturelles, selon ce qu’a indiqué son agente à l’AFP. Il s’est fait connaître avec ses rôles dans les séries télé Oz et The Wire (Sur écoute), ainsi que dans les films John Wick.