La pire croissance des coûts d’intérêt hypothécaires en plus de 40 ans

Le coût de l’intérêt hypothécaire a bondi de 23,9 % en février, au pays, la plus forte hausse en quatre décennies.

« Il n’y a pas de répit non plus pour l’habitation, la hausse du coût hypothécaire s’accélère » lance Hélène Bégin, économiste principale au Mouvement Desjardins : 21,2 % en janvier ; 23,9 % en février : le coût de l’intérêt hypothécaire est en hausse continue et a atteint le mois dernier sa croissance la plus élevée depuis juillet 1982.

Effet à retardement

Cette inflation hypothécaire est en fait l’effet à retardement des hausses du taux d’intérêt directeur amorcées par la Banque centrale du Canada au début de l’année 2022.

« Plus le temps avance, plus il y a des gens qui renouvellent leur taux hypothécaire », explique Mme Bégin.

Alors que l’augmentation des taux d’intérêt semble s’achever, le coût hypothécaire moyen continue d’augmenter puisque plus de gens doivent payer des taux hypothécaires plus élevés.

Rappelons qu’au début de la pandémie, on pouvait emprunter à des taux hypothécaires effectifs d’environ 2 % à 2,5 % pour une période de 5 ans. Aujourd’hui, les taux offerts avoisinent les 5,5 % à 6,5 %.

Pour commencer à voir une baisse des taux d’intérêt, il faudra attendre la fin de cette année voire 2024, estime Mme Bégin. Il faudra attendre encore plus pour que les taux redescendent à des niveaux plus réguliers.

Et comme la majorité des Québécois avaient contracté leur dernière hypothèque à des taux particulièrement bas, tous paieront plus cher au prochain renouvellement.

« Personne ne va y échapper », conclut l’économiste.