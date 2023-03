Le «vol de sirop d’érable du siècle»: Guillaume Cyr dans la série anglophone «The Sticky» sur Prime Video

Guillaume Cyr jouera dans la série anglophone «The Sticky», qui racontera le «vol de sirop d’érable du siècle» survenu en 2011, au Québec, une œuvre d’Amazon Studios à laquelle s'associe Jamie Lee Curtis en tant que productrice, elle qui vient de remporter l’Oscar de la meilleure actrice dans un rôle de soutien.

Le comédien de la série «Léo» donnera la réplique à l’actrice américaine Margo Martindale et à son compatriote ontarien Chris Diamantopoulos.

La série est produite par Blumhouse Television, Megamix, Comet Pictures et Sphère Média. Elle sera disponible dans 240 pays et territoires via la plateforme Prime Video.

Il y a 12 ans, 70 % de l'approvisionnement mondial en sirop d'érable, soit une valeur d'environ 18 millions $, avait été volé. C’est ce que cette série anglophone racontera.

Le tournage se déroulera à Montréal et autour de la métropole, sous la houlette des réalisateurs Michael Dowse («Goon: dur à cuire», «Stuber») et Joyce Wong («Spencer Sisters», «Sort of»).

Synopsis

«"The Sticky" raconte l’histoire de Ruth Landry (Margo Martindale), acéricultrice dure et hautement compétente qui en a assez d'être étouffée par les conventions polies et bureaucratiques propres à son pays. Cette bureaucratie menace de la priver de tout ce qu'elle aime: sa ferme, son mari et son droit à la liberté. Avec l'aide de Rémy Bouchard (Guillaume Cyr), un agent de sécurité plutôt doux, et de Mike Byrne (Chris Diamantopoulos), un petit mafieux, Ruth changera son destin et transformera l'avenir de sa communauté avec le vol de millions de dollars de sirop d'érable», a indiqué Amazon Studios, mercredi, dans un communiqué.

Prime Video Canada a notamment à son actif les productions «LOL: Qui rira le dernier?», «Nuit blanche» (à venir) et «Le village de Three Pines».