Pour protéger les joueurs russes, les Blackhawks refusent le chandail arc-en-ciel

Le port du chandail aux couleurs de l’arc-en-ciel en soutien à la communauté LGBTQ+ continue de faire jaser, les Blackhawks de Chicago refusant eux aussi de le porter pour une raison de sécurité relativement à leurs joueurs russes.

Le journaliste Mark Lazerus, du site The Athletic, a rapporté cette nouvelle mercredi soir. Les «Hawks» devaient utiliser ces uniformes pendant l’échauffement avant le duel face aux Canucks de Vancouver, dimanche.

Trois joueurs de l’organisation – Nikita Zaitsev, Philipp Kurashev et Anton Khudobin – ont des origines ou de la famille russe, ce qui les met en danger par rapport aux lois du pays. Celui-ci a criminalisé tout soutien envers la «propagande» LGBTQ+ en décembre.

«Même si nous savons que les célébrations les jours de match sont une façon importante d’amener de la visibilité via notre plateforme, c’est le travail que nous faisons 365 jours par année qui crée un vrai impact en s’assurant que tous nos collègues, partisans et communautés se sentent accueillis et en sûreté dans notre sport», ont expliqué les Blackhawks par voie de communiqué, toujours selon Lazerus.

«Nous ne tolérons pas la rhétorique anti-LGBTQIA+ et nous soutenons fermement la communauté», a-t-il été ajouté.

Le Wild du Minnesota et les Rangers de New York sont d’autres formations qui ont choisi de ne pas porter l’uniforme arc-en-ciel, probablement en raison des nombreux joueurs russes au sein de leur formation. Ivan Provorov et James Reimer ont aussi refusé de porter le chandail de la fierté en raison de leurs convictions religieuses.