Top 65 des meilleures chansons de films : la revue Billboard exclut «My Heart Will Go On», interprétée par Céline Dion, pour «Titanic»

Hollywood a souvent fait appel aux grandes vedettes de la musique pour interpréter les chansons thèmes de ses films. Le magazine Billboard vient de publier son palmarès des 65 chansons de film les plus populaires de tous les temps et on y retrouve plusieurs grands succès incontournables.

Soulignons-le d’entrée de jeu : la diva québécoise Céline Dion figure au 20e rang de ce classement grâce à Because You Loved Me, chanson d’amour écrite par Diane Warren pour le film Intime et personnel (1996), qui réunissait à l’écran Michelle Pfeiffer et Robert Redford. En revanche, la chanson thème du film Titanic, My Heart Will Go On, interprétée par Céline Dion, a été exclue du top 65 concocté par le Billboard. Pourtant, la chanson, immense succès internationale, avait remporté l’Oscar de la meilleure chanson originale en 1997.

C’est la chanson titre du film Endless Love (Un amour infini), interprétée par les légendaires Diana Ross et Lionel Richie, qui trône au sommet du classement. Lancé en 1981, le titre a passé 27 semaines dans le palmarès Billboard des chansons les plus écoutées cette année-là, dont neuf semaines au numéro 1.

Le rocker canadien Bryan Adams se retrouve quant à lui au second rang du classement avec sa ballade Everything I Do, écrite pour le film Robin des Bois, prince des voleurs, sorti en 1991.

Sans surprise, les hits disco écrits par les Bee Gees pour le film La fièvre du samedi soir font bonne figure dans le palmarès du Billboard. How Deep is Your Love pointe au troisième rang du classement tandis que Night Fever et Staying Alive occupent respectivement les 6e et 10e positions.

Parmi les autres grands succès musicaux incontournables du 7e art, mentionnons la chanson thème du drame sportif Rocky 3, Eye Of The Tiger, qui s'est hissée au 4e rang du palmarès, et la chanson d'amour I Will Always Love You, interprétée par la regrettée Whitney Houston dans le film Le garde du corps (Bodyguard), qui apparaît à la 7e position.

Les 10 premières chansons du palmarès de Billboard

1) Endless Love, de Diana Ross et Lionel Richie, tirée du film Endless Love (1981)

2) Everything I Do, de Bryan Adams, tirée du film Robin des Bois, prince des voleurs (1991)

3) How Deep Is Your Love, des Bee Gees, tirée du film La fièvre du samedi soir (1977)

4) Eye Of The Tiger, de Survivor, tirée du film Rocky 3 (1982)

5) Flashdance... What A Feeling, de Irene Cara, tirée du film Flashdance (1983)

6) Night Fever, des Bee Gees, tirée du film La fièvre du samedi soir (1977)

7) I Will Always Love You, de Whitney Houston, tirée du film Le garde du corps (1992)

8) End of the Road, de Boyz II Men, tirée du film Boomerang (1992)

9) Call Me, de Blondie, tirée du film American Gigolo (1982)

10) Staying Alive, des Bee Gees, tirée du film La fièvre du samedi soir (1977)