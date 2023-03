Un milliard de plus et le tunnel Lafontaine prend l'eau...

Le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine va coûter 1 milliard de plus que prévu, 75 % d’augmentation.

C’est chaque fois la même chose. Qui est imputable ? Personne. Le pire c’est qu’on parle d’un milliard comme si ce n’était rien. On a perdu la notion de la valeur de l’argent.

Perte de contrôle ?

L’enjeu vient de contrats qui peuvent être renégociés en cours de route. Le gouvernement se place dans une situation impossible où il n’a plus de marge de manœuvre de négociation. Les pépines sont installées, l’ouvrage est démembré, on a ouvert la structure.

Imaginez Maurice qui vient faire des travaux à la maison. On signe un contrat pour la cuisine et la salle de bain pour 50 000 $. Une fois que les armoires, le plancher, la toilette et les lavabos sont retirés. Maurice t’annonce que ça va être 25 000 $ de plus sinon il s’en va. Tu ne peux pas vivre dans une maison sans cuisine et toilette, alors tu paies. C’est ce que le gouvernement nous a annoncé hier.

Non aux extra

C’est pour cette raison qu’il faut signer des contrats fermes, sans clauses pour les imprévus. Le problème, c’est que pour ces mégachantiers, il y a peu de firmes qualifiées. Il y a donc peu ou pas de soumissionnaires. Les firmes de construction ont le gros bout du bâton, elles soumissionnent à gros prix, ajoutent des extra et les gouvernements n’ont pas le choix de payer sinon les projets ne se réaliseront pas. Les exemples du tramway, du métro ou du 3e lien sont semblables tout comme l’explosion des coûts des Maisons des aînés.

Il y a une réflexion sérieuse à avoir au Québec sur les grands projets et les processus d’appel d’offres. Devrait-on aller davantage à l’international faire connaître nos projets pour diversifier l’offre ?

Le fédéral va-t-il ajuster sa contribution ?

En 2022, à l’aube du début du chantier, le ministre Bonnardel a annoncé que les coûts seraient réévalués. Le fédéral a annoncé 427,7 M$ sur un montant de 1,142 milliard $ en 2020. Maintenant qu’on parle de 2,497 milliards $, est-ce que le fédéral va ajuster sa contribution manquante ? Il est tout aussi imputable que Québec.