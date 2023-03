Voici les pires contrats et les meilleures aubaines de la LNH cette année

Les lourds contrats inéchangeables du Canadien ont peut-être empêché Kent Hughes de bouger à la date limite des transactions, mais il peut se consoler en constatant qu’il y en a de bien pires ailleurs.

Le merveilleux site CapFriendly permet de bien analyser les meilleures et les pires ententes en calculant combien coûte un joueur par point ou par minute jouée.

Évidemment, il y a énormément de variables à considérer. J’ai donc écarté les défenseurs, les joueurs qui ont été blessés et pris seulement des patineurs qui ont disputé plus de 50 matchs.

L’ancienne éclipse du Canadien Zach Kassian remporte facilement la palme du pire contrat en coûtant 1,6 M$ par point. L’attaquant des Coyotes a deux points - deux buts - en 51 matchs cette saison.

Le deuxième dans la liste est un autre bon exemple que les hommes forts pas très rapides n’ont plus vraiment leur place dans la LNH. Milan Lucic, qui évolue avec les Flames, coûte 375 000 $ par point.

Photo Ben Pelosse

Parmi les pires contrats pour le nombre de points par dollar versé se trouvent aussi Jordan Greeway du Wild (373 000 $ par point), Luke Glendening des Stars (375 000 $), Ryan Johansen des Predators (285 000 $), Craig Smith des Capitals (258 000 $) et Tyler Seguin des Stars (234 000 $).

Chez le CH, c’est évidemment Brandan Gallagher qui domine ce mauvais palmarès. Mais il a seulement joué 26 parties. S’il en avait disputé 82, il serait sur un rythme de 28 points, ce qui forcerait le Canadien à lui verser 232 142 $ par point.

Jonathan Drouin (203 703 $ par point), Josh Anderson (171 874 $) et Christian Dvorak (158 928 $) pointent aussi très haut dans la liste des joueurs les plus chers pour leur production.

Et au contraire, le premier de classe est facilement Tim Stutzle. L’Allemand des Sénateurs, qui est encore sur son contrat d’entrée dans la ligue, coûte 11 858 $ par point.

AFP

Sept des 10 meilleurs à ce chapitre ont d’ailleurs encore un contrat d’entrée. Les exceptions sont Tage Thompson, des Sabres, David Krejci, des Bruins et Gabriel Vilardi, des Kings.

La meilleure aubaine à plus de 2 M$, c’est le Blues Jordan Kyrou (43 076 $ par point). Il est suivi par Patrice Bergeron, le capitaine des Bruins (45 454 $ par point).

Pour les joueurs à plus de 3 M$, c’est Martin Necas des Hurricanes qui est le meilleur marché (46 875 $ par point).

À plus de 4 M$, c’est Ryan Nugent-Hopkins, Carter Verheage et Tyler Toffoli.

Getty Images via AFP

À plus de 6 M$, c’est Nathan Mackinnon (70 786 $ le point), à plus de 7 M$, c’est Elias Pettersen (82 584 $ le point) et à plus 8 M$, c’est Connor McDavid avec 91 911 $ par point. D'ailleurs, il gagne 12,5 M$. Donc, même avec ce salaire, il est meilleur marché que tous les joueurs qui gagnent plus que 8 M$.

Si on veut inclure les défenseurs et analyser combien coûte un joueur par minute jouée, les meilleures aubaines sont Moritz Seider (534 $ par minute jouée), Andrew Peeke des Blue Jackets (544 $) et Marc Staal (576 $).

Johnathan Kovacevic, du Canadien, fait belle figure dans ce classement, en coûtant 681 $ la minute jouée. Jonathan Drouin en coûte 7987 $.

Le pire dans la ligue à ce chapitre dans les joueurs qui ont joué au moins 50 matchs est Filip Forsberg des Prédateurs, qui coûte 9734 $ par minute.