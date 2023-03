3e lien entre Québec et Lévis: Guilbault insiste sur la place réservée au transport collectif

Est-ce qu’il y aura des voitures dans le projet de troisième lien? Le mystère demeure entier, alors que la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, insiste sur la place qu’occupera le transport collectif dans son projet de tunnel.

«Le troisième lien, il faut rappeler que son objectif, c’est d’avoir une offre de transport collectif de centre-ville à centre-ville qui actuellement n’existe pas», a fait valoir la vice-première ministre, pendant la période des questions au Salon bleu.

Talonnée par le député solidaire de Taschereau, Etienne Grandmont, la ministre des Transports et de la Mobilité durable a souligné que «selon le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat), les investissements dans les infrastructures de transport actif et de transport en commun encouragent le transfert modal vers ces modes, il est crucial de déployer tous les efforts nécessaires».

«Ça vient des documents que le député de Taschereau m’a remis avant Noël en m’invitant à les lire pour influencer mes réflexions, c’est chose faite», s’est exclamée Mme Guilbault.

Pressé de questions par les journalistes sur les doutes que nourrissent les partis d’opposition quant à la réalisation du projet de tunnel entre Québec et Lévis, mercredi, le premier ministre François Legault a refusé de dire si un tunnel dédié exclusivement au transport collectif pourrait être une alternative. «Attendons, d’ici quelques semaines, l’étude d’achalandage, puis là, on pourra répondre à vos questions avec des données», a dit M. Legault, avant de confirmer, en réponse à une autre question, que «dans le tunnel, il y aura deux voies qui sont pour le transport collectif».

Questions sans réponses

Relancé par Le Journal à savoir si les voitures ont encore une place dans le projet de tunnel estimé aux dernières nouvelles à 6,5 G$, le cabinet de la ministre Guilbault a répondu que «le projet qui a été présenté en avril dernier est effectivement un bitube, où circuleront du transport collectif et des voitures». Qu’en est-il un an plus tard? Au moment d’écrire ces lignes, la question était toujours sans réponse.

M. Grandmont reproche aux ministres caquistes de se défiler plutôt que de répondre aux questions concernant le troisième lien.

«Les ministres qui l’ont longtemps défendu longent aujourd’hui les murs quand ils se font poser des questions sur le sujet», constate l’élu solidaire.

«La CAQ a beau dire que le projet est sick, mais l’avenir du troisième lien demeure sketch», a ironisé le député de Taschereau, en parodiant une publicité gouvernementale sur le déclin de la langue française qui a fait beaucoup réagir, depuis la semaine dernière.

«Rien d’imaginaire»

À l’instar du chef libéral Marc Tanguay, la veille, M. Grandmont a martelé mercredi que le tunnel Québec-Lévis est «un projet imaginaire», pour lequel il n’y a aucun nouvel investissement de prévu dans le budget 2023 ni études.

«Quand est-ce que la ministre va tirer la plogue sur le troisième lien?» a soulevé le député de QS.

«Le bureau de projet, premièrement, n’a rien d’imaginaire», a rétorqué Mme Guilbault, en assurant que des «êtres humains» y travaillent et qu’elle leur «parle régulièrement».

Le troisième lien, a-t-elle rappelé, est inscrit du Plan québécois des infrastructures (PQI) depuis 2019. Jusqu’à présent, environ 60 M$ en fonds publics ont été dépensés pour la réalisation d’études.

«On a demandé qu’elles soient mises à jour à la lumière de la pandémie, a souligné la députée caquiste de Louis-Hébert. [...] Dès que les données à jour seront disponibles, je serai moi aussi disponible», a-t-elle répété.