Antoine Baril revisite Emerson, Lake and Palmer

Après avoir interprété Rush, Genesis et Yes, le multi-instrumentiste Antoine Baril plonge dans le répertoire d’Emerson, Lake and Palmer. Il a pu jouer sur des instruments utilisés par le claviériste virtuose et il a filmé des séquences au Stade olympique où le trio britannique s’était produit en 1977.

« C’est mon projet le plus ambitieux, le plus démesuré, le plus exigeant, le plus dispendieux et le plus long à faire », a-t-il lancé, lors d’un entretien.

Le musicien de 41 ans a même suivi des leçons de piano durant six mois, trois heures par jour, afin de pouvoir s’approcher de la qualité de jeu de Keith Emerson.

« C’était au-delà de mon niveau et c’est ce qu’il y a de plus compliqué que j’ai fait sur des claviers de toute ma vie », a-t-il fait savoir.

Sur le vidéoclip One Man ELP de 25 minutes, disponible sur YouTube, le multi-instrumentiste interprète, seul, un medley où l’on retrouve des extraits de Tarkus, Knife Edge, Trilogy, Karn Evil 9, Pictures at an Exhibition, Fanfare for the Common Man et autres.

Stade Olympique

Propriétaire du Studio Hemisphere sur la rive sud de Québec, Antoine Baril devait s’attaquer aux musiques de la formation britannique Gentle Giant.

Photo fournie par Paul Di Giacomo

« Les gens du Musée Electronic Music Education and Preservation Project, en Pennsylvanie, avaient vu un de mes vidéos. Ils m’ont proposé de venir jouer sur des claviers utilisés par Keith Emerson qu’ils avaient en leur possession. Mon plan a changé », a-t-il raconté.

Sans cette proposition, Antoine Baril n’aurait jamais plongé dans le répertoire d’Emerson Lake and Palmer.

« Parce que c’est trop compliqué », a-t-il précisé.

Entrepris en 2020, le clip One Man ELP, lancé jeudi sur YouTube, représente 1500 heures et trois ans de travail.

Antoine Baril a pu promener ses doigts sur le synthétiseur Moog de Keith Emerson, sur l’orgue utilisé sur l’opus Tarkus et sur son piano à queue Steinway.

« J’ai enregistré les séquences avec ses instruments de huit heures le matin à minuit le soir durant cinq jours. J’avais de la misère, à la fin de la soirée, à tenir le volant de ma voiture tellement j’avais mal dans les bras », a-t-il mentionné.

Antoine Baril a enregistré le reste des séquences au Stade olympique où Emerson, Lake and Palmer s’était produit, devant 74 000 personnes, le 26 août 1977, accompagné par un orchestre symphonique de 70 musiciens.

Photo fournie par Paul Di Giacomo

Jeux vidéo

Le musicien, qui fait partie des formations From Dying Suns et Augury, avait quatre ans lorsque Keith Emerson, Greg Lake et Carl Palmer ont joué à cet endroit, accompagnés par un orchestre symphonique de 70 musiciens.

On le voit, lors de ces deux séquences, à la guitare et à la basse.

« Je capotais d’aller enregistrer à l’endroit où j’avais vu Pink Floyd en 1994. Le spectacle de ELP, à l’époque, était plus grand que nature. Je suis rentré en voiture dans le stade. Il ne manquait que de la neige et le manteau de fourrure de Keith Emerson », a-t-il rappelé en riant, faisant référence au vidéoclip de la pièce Fanfare for the Common Man tourné au Stade Olympique.

Après avoir reçu des commentaires élogieux de Steve Hackett de Genesis et Rick Wakeman et Trevor Rabin de Yes, c’était au tour de Jon Anderson, chanteur de cette formation de se manifester.

« Il m’a écrit la fin de semaine dernière pour me dire que lui, il jouait un peu de tout, côté instruments, mais jamais aussi près de mes standards, mais que ça lui a tout de même permis de gagner sa vie. J’ai trouvé ça bien sympathique », a-t-il raconté.

Avec les décès de Keith Emerson, Greg Lake et Cozy Powell, Antoine Baril ne sait pas si le batteur Carl Palmer, seul survivant de ELP, réagira à son clip tourné en 4K par le vidéaste Paul Di Giacomo.

Antoine Baril avoue faire ses clips pour le plaisir et par amour de la musique, sans subvention et sans commanditaires.

« C’est un gros investissement monétaire qui n’est pas payant, mais ça a changé ma carrière. Depuis le clip avec la musique de Genesis, j’ai fait 50 concerts comme batteur avec le groupe-hommage The Musical box et des gens de la firme de jeu vidéo Ghost Games, qui sont derrière le jeu BioShock, qui ont vu mes vidéos, m’ont offert un contrat pour la musique d’un jeu vidéo sur lequel je travaille depuis trois ans et demi. Ces vidéos ont changé ma vie », a-t-il laissé tomber.

Antoine Baril ne sait pas quel sera son prochain projet après le One Man ELP. Il prépare un documentaire sur la réalisation de ce clip qui sera prêt dans les prochains mois.