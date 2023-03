Boxe: Christian Mbilli remporte le combat de l’année au Casino de Montréal

Le boxeur français Christian Mbilli a remporté un combat spectaculaire face à Carlos Gongora, jeudi au Casino de Montréal.

Mbilli (24-0-0, 20 K.-O.) a triomphé par décision unanime des juges face à l’Équatorien Gongora (21-2-0, 16 K.-O.).

L’athlète de 27 ans a ainsi défendu avec succès ses titres WBC Continental des Amériques et WBA International.

Le Montréalais d’adoption a démontré son excellente condition cardiovasculaire dans le combat. Il a été atteint de solides frappes aux deuxième et septième rounds, mais n’a jamais lâché le morceau et a frappé la mâchoire d’acier de son rival d’innombrables fois.

Mbilli, qui œuvre sous l’égide d’Eye of the Tiger Management et de l’entraîneur québécois Marc Ramsay, appartient incontestablement à l’élite mondiale chez les super-moyens. Il n’a toujours pas subi de défaite en carrière.

Gongora était d’ailleurs le champion mondial de l’IBO en 2021.

Plus tôt dans la soirée, le poids lourd trifluvien Simon Kean (23-1, 22 K.-O.) a passé le K.-O. à l’Américain Eric Molina (29-9, 21 K.-O.) au septième round.