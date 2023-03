Calmons-nous les nerfs avec les baisses d'impôts!

Le Québec est vraiment une société distincte.

Connaissez-vous un autre endroit dans le monde où autant d’organisations, d’associations, de chroniqueurs et de citoyens chialent lorsque le gouvernement annonce une baisse d’impôts ?

Pas moi.

Le budget d’Eric Girard va passer à l’histoire en raison de la baisse d’impôts que son parti avait promis durant la campagne électorale, l’automne dernier, mais avec grande surprise le gouvernement est maintenant sur la défensive.

Classe moyenne

Une baisse d’impôts ce n’est pas un cadeau. Lorsqu’un gouvernement donne une telle baisse, c’est qu’il laisse plus d’argent dans nos poches.

Les contribuables sont actuellement touchés de plein fouet par l’inflation. Ainsi, il n’y a rien de mal à permettre aux Québécois de souffler un peu.

François Legault a dû défendre sa promesse devant les journalistes, mercredi matin. Il avait tout à fait raison en disant : « Je pense que la classe moyenne aussi souffre, je pense qu’on ne le réalise pas suffisamment : oui, il faut aider les plus démunis, mais la classe moyenne a besoin d’aide ! »

De plus, tous ceux qui pensent que cette baisse d’impôts nuit à la santé ou à l’éducation sont dans le champ. Le ministre Eric Girard a donné beaucoup d’argent pour les missions de l’État.

On met environ un milliard par semaine dans notre réseau de santé. Même si on mettait 500 millions de plus sur une base hebdomadaire, on ne verrait pas la différence. L’argent, ça ne règle pas tout.

Retourner la baisse

On peut se demander si tous ceux qui expriment leur mécontentement face à la baisse d’impôts vont être conséquents.

Est-ce qu’ils vont retourner un chèque au ministre des Finances avec le montant qu’ils recevront en baisse d’impôts ?

Rien ne l’empêche, mais on peut penser que ce sera plutôt rare. Ou ils pourraient faire un don à un organisme de bienveillance.

Espérons que les bottines suivront les babines...