Championnat du monde: Doug Armstrong nommé DG du Canada

Pour une deuxième année consécutive, aucun Québécois ne se retrouve dans le groupe de gestion du Canada au Championnat du monde de l’IIHF dévoilé jeudi, car c’est plutôt un candidat rarement disponible, Doug Armstrong, qui agira à titre de directeur général de la délégation.

L’actuel DG des Blues de St. Louis a succédé à Shane Doan, qui sera son associé cette année. En 2021, l’ancien gardien Roberto Luongo avait mené l’unifolié à la médaille d’or.

Puisque les Blues rateront les séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey à moins d’une immense surprise, Armstrong est disponible pour le Championnat du monde. La formation du Missouri n’a raté le calendrier printanier qu’une seule fois depuis 2012.

«C’est toujours un honneur de représenter votre pays sur la scène internationale. Je suis reconnaissant que Hockey Canada m’ait donné cette opportunité et j’ai hâte de travailler avec les joueurs et les entraîneurs pour ramener l’or», a indiqué Armstrong au site web des Blues.

Les Canadiens ont généralement connu beaucoup de succès sous la gouverne de l’homme de 58 ans, remportant le tournoi olympique en 2010 et 2014, en plus de gagner les Coupes du monde de 2007 et 2016.

Le DG des Red Wings de Detroit, Steve Yzerman, sera l’adjoint d’Armstrong pour ce tournoi, tandis que Scott Salmond agira à titre de premier vice-président des opérations hockey. Ces hommes et leur groupe de gestion procéderont à la nomination du personnel d’entraîneurs dans les prochaines semaines.

L’an dernier, le Franco-Ontarien Claude Julien a assumé la fonction de pilote de la formation canadienne. Il a notamment été appuyé par André Tourigny, l’actuel entraîneur-chef des Coyotes de l’Arizona. Les représentants de la feuille d’érable ont remporté l’argent, étant défaits en finale par les Finlandais.

Le Championnat du monde de 2023 aura lieu du 12 au 28 mai, à Tampere, en Finlande, et à Riga, en Lettonie.