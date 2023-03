Christian Bégin reporte sa tournée en raison d'une intervention chirurgicale

À la suite d’un récent problème de santé, Christian Bégin devra subir en urgence une intervention chirurgicale, a annoncé son équipe chez KOScène. Parce qu’il aura une période de convalescence d’une durée inconnue, tous les spectacles de sa tournée Les 8 péchés capitaux, prévus jusqu’au début juin, ont été reportés.

«C’est avec regret que Christian Bégin se voit dans l’obligation d’annuler ses engagements des prochaines semaines. Suite à un récent problème de santé, il devra subir en urgence une intervention chirurgicale nécessitant une période de convalescence d’une durée indéterminée pour le moment. Nous regrettons vivement cette situation qui est hors de son contrôle. Nous vous remercions de votre compréhension», a écrit l’équipe de KO Scène.

En raison de cette situation, tous les spectacles prévus pour les deux prochains mois ont été reportés. Le site web (christianbegin.ca) sera mis à jour au fur et à mesure avec les dates de reports pour les différentes salles.

En tout, ce sont plus de 15 dates qui doivent être reportées. Christian Bégin avait des spectacles prévus à Amqui (ce soir), Rimouski (demain) et Rivière-du-Loup (samedi). Il devait aussi passer par le Lac-St-Jean et la Côte-Nord. Les reports vont jusqu’au 3 juin, avec un spectacle qui était prévu au Théâtre du Vieux-Terrebonne.

Pour le moment, les dates à partir du 21 juin (Salle Albert-Rousseau de Québec) demeurent au calendrier.

«Christian est entre bonnes mains, et je sais qu’après le temps de convalescence requis, il sera ravi de retrouver la scène et son public», a dit son attachée de presse, Karine Cousineau.

Plus de détails à venir.