Commission parlementaire: l’immobilisme de la LHJMQ dénoncé

Le directeur général de Sport’Aide, Sylvain Croteau, est venu bien près de quitter son rôle de consultant auprès de la LHJMQ, il y a un mois, devant l’immobilisme du circuit junior québécois.

• À lire aussi: Initiations violentes au Hockey: Québec était au courant depuis 2018, selon l’INSPQ

• À lire aussi: De nouvelles allégations d’inconduite sexuelle ont été rapportées à la LHJMQ

Croteau a fait cette révélation aujourd'hui, à l’occasion de son passage à la Commission de la culture et de l’éducation de l’Assemblée, qui tente de voir clair sur les abus subis dans le sport, tout en précisant au Journal que ses propos ne visaient pas l’ancien commissaire Gilles Courteau mais bien l’ensemble de l’organisation.

« Je sentais une volonté de la LHJMQ, mais j’avais besoin d’une volonté réelle pour continuer, a raconté le membre du comité indépendant au sein du programme d’aide aux joueurs. Je voulais qu’il y ait des actions concrètes bientôt et je dénonçais l’inaction de l’ensemble du circuit. »

La LHJMQ a confirmé qu’un code de vestiaire verrait le jour à l’automne, sans toutefois pouvoir confirmer qu’il serait prêt pour le début de la prochaine saison.

« Ce n’est pas une recette magique, a illustré le DG de Sport’Aide. Tu ne construis pas une maison avec un marteau seulement. C’est un ensemble de mesures et de l’éducation qui vont permettre de changer la culture et la participation de tous les intervenants est nécessaire. C’est une opportunité dont on doit profiter. »

Un comité indépendant

La LHJMQ s’est aussi ravisée en confiant à un comité indépendant les futures plaintes des joueurs au lieu de les traiter à l’interne. « Je ne doute pas du professionnalisme de la dame dont c’était le rôle, mais il faut se mettre dans les souliers d’une victime pendant trois minutes, a souligné Croteau qui a aimé les premiers commentaires du nouveau commissaire Mario Cecchini, qui entrera en poste au début de mai. La victime devait contacter une employée payée par la ligue. Il ressentait la crainte de ne pas être cru, de représailles. Il y avait un besoin pour un comité indépendant afin que les victimes puissent déposer leur plainte en toute quiétude. »

Pas d’abolition

S’il dénonce haut et fort les initiations abusives, Croteau estime que l’abolition des initiations dans la LHJMQ ou dans tout autre sport n’est pas souhaitable.

« Ça serait la pire erreur d’abolir les initiations, a-t-il affirmé. En situation d’urgence et devant l’éveil collectif, on voudrait que tout change en un claquement de doigts, mais ce n’est pas réaliste. C’est trop ancré dans la culture et on a besoin d’un travail de longue haleine. Il y a du positif dans les initiations quand c’est bien fait et bien encadré. »

« Ça serait tentant de miser sur la tolérance zéro, de poursuivre le DG de l’organisme qui a vu le jour en 2017, mais ça serait une façon de se mettre la tête dans le sable et de se débarrasser du problème. En optant pour la tolérance zéro, on ne ferait pas de différence entre les bonnes initiations qui favorisent le développement et les événements de bizutage qui sont les mauvaises. »

Un joueur intimidé par ses coéquipiers

Sylvain Croteau a partagé les confidences d’un ancien hockeyeur âgé de 50 ans qui s’est récemment confié à l’organisme 36 ans après les incidents déplorables qu’il a vécus, en obtenant l’assurance que son identité ne serait pas divulguée.

Ses propos se retrouvent dans le mémoire que l’organisme a déposé, aujourd'hui, devant la Commission de la culture et de l’éducation de l’Assemblée nationale.

« J’ai pratiqué plusieurs sports, mais le hockey a été celui dans lequel j’excellais et sur lequel mes parents ont beaucoup investi. C’est connu et reconnu depuis longtemps que le sport et la violence sont (malheureusement) intimement liés. Mais la violence la plus destructrice et traumatisante est celle que j’ai subie, non pas d’un entraîneur ou d’un adversaire, mais de mes propres coéquipiers. »

La victime poursuit dans la même veine. « Finalement, je comprends aujourd’hui que cette saison cauchemardesque est l’une des raisons pourquoi j’ai refusé par la suite toutes les invitations reçues pour les camps de sélection d’équipes de la LHJMQ. Il n’était pas question de revivre ce harcèlement, cette humiliation et cette peur déjà vécus. »

Sport’Aide a mis en lumière des statistiques provenant de différentes études pour démontrer que l’omerta des vestiaires est ancrée bien profondément.

Une étude nationale aux États-Unis citée dans le document mentionne que 80 pour cent des athlètes collégiaux tous sports confondus avaient subi des comportements abusifs lors d’initiations, mais les dénonciations n’atteignent que 12%.

La peur du rejet et celle d’être perçue comme une personne faible, casseuse de party ou un traître expliquent cet état de fait, peut-on lire dans le mémoire de Sport’Aide, qui précise que les abus ne sont pas l’apanage du hockey ou de la LHJMQ, mais de tous les sports.

« C’est seulement après avoir quitté leur milieu sportif que les athlètes réalisent ce qu’ils ont vécu, les impacts que cela a engendrés sur eux, et que certains trouveront alors la force de briser le silence. »

Le président des Saguenéens

Richard Létourneau a aussi témoigné devant la Commission de la culture et de l’éducation aujourd'hui. Le président du conseil d’administration de la LHJMQ et des Saguenéens s’est porté à l’attaque dès le début de sa présentation.

« J’ai des perspectives différentes parfois de celles entendues à la Commission depuis ses débuts, a-t-il souligné. Nous offrons un filet pour l’encadrement de nos joueurs qui arrivent avec nous à 16 ans avec des étoiles plein les yeux et qui repartent à 20 ans comme un actif pour la société. Tout n’est pas parfait et nous sommes en constante évolution. On a parcouru beaucoup de chemin et il en reste à faire. »