Découvrez le nouveau Programme québécois pour les troubles mentaux

Un Canadien sur cinq sera personnellement touché par la maladie mentale au cours de sa vie. Tous les Canadiens le seront indirectement, que ce soit par un membre de la famille, un proche ou un collègue. Les troubles anxieux et les troubles dépressifs sont les plus fréquents. L’accès rapide et facile à des soins et services en santé mentale est donc primordial.

Le Programme québécois pour les troubles mentaux: des autosoins à la psychothérapie représente ainsi une avancée importante pour la diversification et l’harmonisation des services publics en santé mentale au Québec, et ce, pour les usagers comme pour leurs proches.

Tout ce que vous devez savoir sur ce nouveau programme

Le Programme québécois pour les troubles mentaux s’appuie sur un modèle de soins par étapes. Ce modèle permet d’analyser les besoins particuliers de la personne présentant des symptômes relatifs à un trouble mental ou ayant été confirmé, et de lui offrir les soins et les services appropriés au moment opportun par le bon intervenant, sans nécessairement avoir besoin de franchir l’ensemble des étapes.

Pour assurer le meilleur accès possible aux soins et services en santé mentale, le gouvernement du Québec s’est inspiré d’un programme élaboré en Angleterre (Improving Access to Psychological Therapies), dont l’efficacité a été démontrée par des données cliniques et scientifiques.

L’objectif: assurer le meilleur accès possible à des soins et des services en santé mentale adaptés aux besoins de la personne, y compris l’hospitalisation pour les situations les plus complexes. Ces soins et services sont offerts par des intervenants formés et soutenus cliniquement.

Les traitements et les services proposés X

À qui s’adresse ce programme?

Accessible gratuitement, le Programme québécois pour les troubles mentaux s’adresse à toute personne qui présente, peu importe l’âge, un trouble de santé mentale ou des symptômes associés (diagnostiqués ou non).

Les étapes de soins évoluent selon l’intensité des besoins de chaque personne. Elles regroupent une gamme de traitements incluant des autosoins, des interventions individuelles ou de groupe, de l’éducation psychologique, des interventions familiales, de la psychothérapie, de la pharmacothérapie, ou encore des soins en psychiatrie dans les situations complexes ou de crise.

5 signes que vous avez besoin d’accompagnement

Comment se déroule le programme?

Si vous présentez ou soupçonnez la présence de symptômes d’un trouble mental, sachez que l’accès aux soins et aux services offerts par ce nouveau programme peut s’amorcer auprès d’un intervenant des services sociaux généraux tels que les centres locaux de services communautaires (CLSC) et les groupes de médecine familiale (GMF).

Une demande peut également être effectuée par d’autres programmes-services du réseau de la santé ou auprès de différents partenaires comme les organismes communautaires, les services de crise et les établissements d’enseignement.

Les 3 principales étapes du programme X

Pour en apprendre davantage sur le nouveau «Programme québécois pour les troubles mentaux: des autosoins à la psychothérapie», consultez la page Web du gouvernement du Québec.