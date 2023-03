Des cabines pour faire la sieste au bureau

À l’intérieur de Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.

Le télétravail en temps de pandémie vous a-t-il habitué à la possibilité d’une sieste qui ragaillardit en cas de fatigue? De petites cabines offrent désormais cette possibilité directement au bureau.

Le petit somme la tête sur le bras posé sur son bureau n’est plus la seule option, grâce à la compagnie québécoise Recharjme, qui fabrique des cabines munies de moelleux fauteuils inclinables chauffants et vibromassants.

Photo Louis-Philippe Messier

Leurs employeurs peuvent les louer à l’année moyennant 10 000 $.

Une cinquantaine de cabines sont déployées au Québec dans une trentaine d’établissements, dont l’Hôpital de Verdun à Montréal.

Soigner les soignants

«Les hôpitaux roulent 24 h/24, nos cabines y servent en permanence», dit Éric Normandeau, l’un des fondateurs de Recharjme.

« Avant, pendant ma pause-café, j’étais sur mon téléphone, mais maintenant j’utilise la cabine chaque jour», dit Jacinthe Brazeau, une assistante-technicienne de laboratoire à l’Hôpital de Verdun.

Photo Louis-Philippe Messier

«Ça me donne l’énergie pour passer mes 200 patients par jour au centre de prélèvements.»

«J’ai plus de 50 ans et surtout, si j’ai eu des patients difficiles, je viens dormir sur le fauteuil lors de ma pause», explique Sana, une infirmière auxiliaire.

« La cabine est en demande pendant les quarts de nuit », dit Lisa Lafargue, directrice générale adjointe de la Fondation Santé Urbaine, qui paie ce luxe (qui n’en est peut-être pas un) aux employés du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal.

«Nous pensions les offrir seulement pendant la pandémie, mais les gens les ont adoptées, et là, on ne peut plus les leur enlever!» ajoute-t-elle.

Photo Louis-Philippe Messier

Bulle de paix

Le fauteuil vous dispose dans la position de l’astronaute paré au décollage, celle où la gravité terrestre est le moins sensible

Modérément insonorisée (pas assez pour empêcher d’entendre une alarme d’incendie), la cabine vous coupe du monde et offre différentes musiques ou options de méditation assistée.

Pas de décharges électriques pour vous réveiller si vous outrepassez votre temps de repos de maximum 25 minutes, mais la lumière vive se rallume et votre siège se redresse...

Allez, ouste! Au travail!