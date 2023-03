Des internautes s’unissent pour trouver un aspirateur intelligent disparu

L’intelligence artificielle joue un rôle de plus en plus important dans les maisonnées. Mais comment doit-on réagir lorsque notre aspirateur intelligent, de type Roomba, disparaît sans laisser de trace?

Une annonce humoristique pour un aspirateur intelligent porté disparu a récolté plus de 4000 commentaires et 27 000 j’aime sur un populaire réseau social chinois, a rapporté le South China Morning Post jeudi.

Sans aucune trace de l’aspirateur intelligent en dessous du lit, du sofa, derrière les rideaux, sur le balcon ou dans la cuisine, le propriétaire s’est tourné vers Internet pour lancer son appel à l’aide, après avoir conclu que le robot s’était sauvé.

«Nous sommes une famille ordinaire, notre maison fait plus de 100 mètres carrés, nous ne l’exploitons pas et lui laissons six jours de repos par semaine», a-t-il indiqué dans son annonce, selon le média chinois.

Sitôt, les internautes se sont unis pour tenter de retrouver le robot. «Votre maison a-t-elle un balcon? A-t-il sauté du bâtiment?» a notamment commenté l’un d’entre eux.

«Allez voir en haut de l’escalier et sur le toit, et répandez un peu de ses poussières et détritus préférés sur le chemin», a conseillé un autre internaute.

Certains ont plutôt partagé des anecdotes similaires.

«Je ne pouvais pas trouver le mien dans ma maison non plus, puis je l’ai trouvé dans la niche du chien. Le chien a dormi avec pour quelques jours avant que je le retrouve», a raconté un troisième internaute.

Heureusement, l’aspirateur intelligent a été retrouvé quelques heures plus tard, sain et sauf, après être resté pris dans une armoire de la cuisine.