«Des souvenirs pour la vie»: Bruce Willis et sa femme renouvellent leurs vœux de mariage

L’acteur Bruce Willis et son épouse Emma Hemming ont renouvelé leurs vœux de mariage, mardi, afin de célébrer leurs 10 ans d’union.

La femme de 44 ans a partagé ce moment émouvant dans une vidéo sur Instagram.

Demi Moore, l’ex-femme du héros de Die Hard, filmait la scène tandis que ses filles Rumor, 34 ans, et Scout, 31 ans, chantaient et jouaient de la guitare. Tallulah, la troisième fille de l’ancien couple, ne semblait pas présente. Or, on l’a vue récemment en compagnie de son père.

Capture d'écran Instagram (emmahemingwillis)

Les enfants que Bruce Willis a eus avec Emma Heming étaient les bouquetières. Mabel, 10 ans, et Evelyn, 8 ans, portaient la même robe que leur mère.

Capture d'écran Instagram (emmahemingwillis)

Le producteur Stephen Eads, qui est un grand ami de l’acteur, a officialisé les vœux.

Capture d'écran Instagram (emmahemingwillis)

«Pour notre 10e anniversaire de mariage, nous avons décidé de revenir à l’endroit où on s’était dit: “Oui, je le veux”, en 2009», a écrit Hemming.

«Saisissez tous les moments qui vous permettront de vous réunir et de célébrer avec votre famille et vos amis, poursuit-elle. Ils deviendront de magnifiques souvenirs que vous chérirez pour toute la vie. Ils seront forts et vivants pour ceux qui ne les ont pas vécus.»

Rappelons que Bruce Willis a reçu un diagnostic de démence frontotemporale en février dernier. Son aphasie, détectée en mars 2022 et affectant sa capacité à communiquer, l’a forcé à mettre un terme à sa carrière.

D'après les informations du New York Post