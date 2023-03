«Elle sera DG dans la NFL»: la Québécoise Catherine Raîche impressionne ses collègues

La Québécoise à l’ascension extraordinaire Catherine Raîche impressionne déjà ses collègues chez les Browns de Cleveland. Selon l’entraîneur-chef Keven Stefanski, il ne s’agit que d’une question de temps avant qu’elle ne devienne directrice générale.

Assistante au DG et vice-présidente aux opérations football de l’équipe de Cleveland depuis le mois de juin dernier, l’ancienne des Alouettes de Montréal a eu le temps d’apprivoiser son nouvel environnement. Vedette d’un petit documentaire des Browns diffusé cette semaine, Raîche a reçu les compliments de tous dans le cadre du Combine 2023 de la NFL.

«Elle sera directrice générale dans la NFL. C’est ce dont elle est capable. Ce n’est pas une question pour moi, a indiqué Stefanski dans cette vidéo de neuf minutes diffusée sur YouTube. L’impact qu’elle aura sur notre jeu sera incommensurable. Les jeunes filles pourront voir en Cath un exemple à suivre.»

Il s’agit d’ailleurs du premier passage dans les médias de Raîche depuis son embauche comme bras droit d’Andrew Berry. Si elle partage les objectifs de Stefanski, la nouvelle mère de famille veut prendre les jours un à la fois.

«J’aimerais être directrice générale un jour. Je me suis toujours donné des objectifs par rapport à ma carrière, mais ce qui est important, c’est ce que je fais en ce moment. J’aime demeurer dans le présent», a-t-elle déclaré.

Employée modèle

Avant de se joindre aux Browns, Raîche a été à l’emploi des Eagles de Philadelphie pendant trois ans. Aux opérations football, elle a laissé une belle carte de visite. Tellement que le directeur général Howie Roseman s’ennuie un peu.

«Vous comprenez assez vite à quel point elle est intelligente, combien elle aime le football. Elle nous a aidés à bâtir des plans pour l’équipe et a travaillé sur des dossiers très importants comme le ferait un DG.»

«C’est pour ça qu’Andrew nous l’a volé», a-t-il conclu avec le sourire.

Berry est de l’avis de son homologue. En confiant des tâches à Raîche, il a compris à quel point la Montréalaise s’y connaissait au football. L’ancienne avocate a complété à merveille son changement de carrière en 2015.

«Catherine est l’une des employées de l’état-major les plus talentueuses avec qui j’ai eu le plaisir de travailler. Il n’y a rien qu’elle ne sache pas faire. Elle peut évaluer, elle peut gérer, elle peut mener. Elle est très bonne en gestion de contrat, très intelligente et très stratégique», a-t-il expliqué.

Inclusion

Raîche s’est dite très bien reçue par la communauté du football de la NFL, un milieu encore dominé par les hommes. Selon elle, la diversité est ce qu’il y a de plus beau et d’efficace dans le monde sportif d’aujourd’hui.

«Des personnes comme Andrew et Howie voient au-delà de la personne, a-t-elle affirmé. On parle souvent de diversité et d’inclusion, mais c’est la diversité de pensée et d’expérience [qui est importante]. [...] C’est maintenant grâce à la créativité et les approches et qualités différentes que de nouvelles idées font surface.»