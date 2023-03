Google ouvre un accès anticipé (mais limité) à Bard, son robot conversationnel d’intelligence artificielle

Google vient d'annoncer le lancement de son concurrent ChatGPT, Bard. Mais il y a de fortes chances que vous ne puissiez pas accéder au produit tout de suite, car l'entreprise commence par un déploiement public limité.

Pour le moment, Google n’ouvre Bard qu’aux utilisateurs britanniques et américains qui peuvent se rendre sur le site bard.google.com et s'inscrire sur une liste d'attente. La société qualifie Bard d'« expérience précoce qui vous permet de collaborer avec l'IA générative ».

Google

À l'instar du ChatGPT d'OpenAI et du robot conversationnel Bing de Microsoft, Bard est un modèle de robot basé sur un vaste modèle linguistique. Il sera possible d’interagir avec Bard pour poser des questions et affiner la réponse avec des requêtes de suivi.

Selon le blogue de Google, « vous pouvez utiliser Bard pour stimuler votre productivité, accélérer vos idées et alimenter votre curiosité. Vous pouvez demander à Bard de vous donner des conseils pour atteindre votre objectif de lire plus de livres cette année, d'expliquer la physique quantique en termes simples ou de stimuler votre créativité en traçant les grandes lignes d'un article de blogue ».

Google

Le modèle de langage d’IA utilisé dans Bard est basé sur LaMDA (Modèle de langage pour les applications de dialogue) de Google – l'entreprise utilise cette fois une version légère et optimisée de LaMDA.

Un des facteurs qui semble ralentir le déploiement de Bard serait que Google n’ait pas encore trouvé la manière de rentabiliser son nouveau modèle IA, comme c’est le cas avec son moteur de recherche qui, lui, est basé sur un modèle publicitaire.

Google

2023, l’année IA !

Plus près de nous, la 7e édition de la Semaine numérique sera notamment consacrée à l’IA et aux modèles de langage.

La programmation complète est disponible juste ici.

Mozilla.ai

À la veille de son 25e anniversaire, Mozilla, l'organisation à but non lucratif à l'origine du navigateur Firefox, lance une startup axée sur l'IA.

Baptisée Mozilla.ai, la nouvelle société n'a pas pour mission de construire n'importe quelle IA - sa mission est de construire une IA open source « digne de confiance », selon Mark Surman, président exécutif de Mozilla et responsable de Mozilla.ai.

M. Surman faisait référence à la vague de modèles d'IA de ces derniers mois qui, bien qu'impressionnants par leurs capacités, ont des implications inquiétantes dans le monde réel. À sa sortie, le ChatGPT générant du texte d'OpenAI pouvait être incité à écrire des logiciels malveillants, à identifier des exploits dans du code source ouvert et à créer des sites web d’hameçonnage ressemblant à des sites bien fréquentés. L'IA texte-image comme Stable Diffusion, quant à elle, a été cooptée pour créer des deepfakes pornographiques, non consensuels et des représentations ultra-graphiques de la violence.

Suivant les tendances actuelles de la recherche en IA – et, ce n'est pas une coïncidence, les domaines de recherche les mieux financés – Mozilla.ai passera les prochains mois à développer des outils qui, par exemple, permettront aux utilisateurs d'interroger les sources qui se cachent derrière les réponses que leur donnent les dialogueurs (chatbots) d'IA. L'entreprise cherchera également à créer des systèmes permettant aux utilisateurs de mieux contrôler l'IA de recommandation de contenu (c'est-à-dire les algorithmes qui pilotent les flux YouTube, Twitter et TikTok).