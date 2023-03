Il faut s’opposer à la perversion du langage

Jamais n’a-t-on autant parlé de liberté d’expression. Pourtant, paradoxalement, jamais certaines minorités n’ont-elles autant réussi à aseptiser le vocabulaire. En l’occurrence, le terme «femme», jugé offensant et rétrograde par l’inquisition woke, est remplacé par «personne avec un utérus». Les mots «mère» et «père» sont également bannis. Seul «parent» est toléré.

Perversion

Pour les militants de l’inculture woke, cette nouvelle rectitude lexicale serait nécessaire pour déconstruire les stéréotypes et lutter contre le racisme et les phobies en tous genres.

Factuellement, les manipulations langagières et le rétrécissement du vocabulaire perturbent le développement des sociétés. Platon avait déjà compris: «La perversion de la cité commence par la fraude des mots.»

Car les mots sont essentiels. Ils expriment des idées, des concepts et des émotions, et ils permettent de décrire une réalité. La capacité à nommer précède toute réflexion. La richesse du vocabulaire permet de ciseler la pensée, de creuser les nuances et de construire un raisonnement.

A contrario, vider les mots de leurs sens et restreindre le champ lexical, comme les soldats wokes l’exigent, c’est effacer les différences et abolir les subtilités. L’appauvrissement du vocabulaire impose des limites intellectuelles et contribue à une pensée étriquée.

Ne soyons donc pas naïfs. Permettre aux architectes du wokisme et à leurs idiots utiles de travestir le langage, c’est les laisser altérer la réalité, verrouiller le débat et formater les esprits. C’est s’exposer à un affaiblissement intellectuel et donc à la domestication des capacités cognitives au profit d’une pensée préfabriquée et de dogmes déconstructivistes.

Délit

Pour résister à l’endoctrinement woke, il faut se réapproprier les mots et respecter leurs sens. Certes, dans le monde actuel, employer le mot juste est l’équivalent d’un délit de blasphème et est passible de dénigrement moral, voire d’ostracisation. Mais qu’importe. Si c’est le prix à payer pour s’affranchir des diktats corrupteurs, cela en vaut la peine!