Ingérence chinoise: une taupe aux Communes

Les révélations de Global News sur les discussions qu’aurait entretenues le député libéral de Don Valley North sont explosives.

Alors que deux concitoyens étaient écroués de manière tout à fait arbitraire par le régime chinois, que leurs familles étaient en détresse ici, que le gouvernement appelait à leur libération, un député de ce même gouvernement aurait conseillé au consul chinois de retarder leur libération.

Les raisons? Politiques évidemment, pour une raison qui demeure encore inexplicable, M. Dong estimait, toujours selon les allégations, que la libération des deux Michaels allait donner un coup de pouce aux conservateurs et nuire aux libéraux.

Le député s’est défendu hier, disant que jamais il n’avait tenu de tels propos. Il avoue avoir rencontré le consul chinois, mais pour réitérer, selon lui, la demande de libérer les deux Canadiens rapidement. A-t-il été mandaté par le gouvernement Trudeau? Non. A-t-il informé le cabinet du Premier ministre de cette rencontre? Non plus.

Assez particulier comme défense, d’autant plus qu’il n’y a aucune manière de le vérifier. Ou presque. Si les révélations de Global News sont alimentées par des agents exaspérés des services de renseignement canadiens, c’est que ça doit être la pointe de l’iceberg.

Justin Trudeau doit regretter d’avoir dit, il y a à peine un mois, que son député Dong, à qui il a permis de se présenter en 2021 malgré les réserves exprimées par le SCRS, est un manque extraordinaire de son équipe. Il a ajouté que toute remise en question de sa loyauté envers le Canada devrait être écartée. Une déclaration qui vieillit mal.

Tout ce débat a lieu dans un contexte ou Joe Biden, le président américain, effectuera une visite officielle au Canada. Lorsqu’il livrera un discours fort attendu à la Chambre des communes, il le fera dans une assemblée ou un des députés est soupçonné d’être sous l’influence de l’adversaire chinois et qui a été protégé par le Premier ministre.

Il aura certainement l’impression d’être dans une république de bananes, un pays-allié peu fiable et qui ne fait rien devant la menace chinoise. Et on lui aura donné des raisons solides d’avoir cette impression.