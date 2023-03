Investissement Québec en route vers la pire perte de son histoire

Secouée par la chute des titres technologiques, Investissement Québec (IQ) se dirige vers une perte de 195 millions de dollars – qui pourrait être la plus importante de son histoire.

Cette déconvenue s’explique principalement par la chute des Bourses survenue l’an dernier, précise Québec dans le budget déposé mardi.

« Cette baisse des marchés financiers a particulièrement touché les entreprises du secteur des technologies, affectant les rendements des investissements détenus dans ce secteur par Investissement Québec », peut-on lire dans le budget.

Si cette perte de 195 millions $ se confirme pour l’exercice qui prendra fin le 31 mars, ce sera la plus importante depuis la fondation d’Investissement Québec, en 1998. En 2019-2020, la société d’État avait subi une perte de 180 millions $, liée en grande partie au choc de la pandémie.

Sonder, Lion, Lightspeed...

Plusieurs placements importants d’IQ ont vu leur valeur plonger en Bourse au cours des 52 dernières semaines. On pense à ceux dans Sonder (-83 %), Lion Électrique (-76 %), Lightspeed Commerce (-47 %), NanoXplore (-39 %), Coveo (-37 %), Alithya (-24 %), Cascades (-21 %), Stingray (-20 %) et MDF Commerce (-10 %).

La décision du ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, et du PDG d’IQ, Guy LeBlanc, d’être plus présent dans le secteur du capital de risque a contribué à accentuer la dégringolade des résultats de la société d’État en 2022-2023.

À la fin mars 2022, le portefeuille d’IQ dans les secteurs du capital de risque et des fonds d’investissement atteignait 1,4 milliard $, contre 712 millions $ deux ans plus tôt.

« Le nouveau mandat d’IQ est de regarder dans la chaîne des capitaux où il y a des carences et de pallier ces carences. On va peut-être prendre plus de risques que le secteur privé », a déclaré en 2021 au Journal la v.-p. aux placements privés chez IQ, Bicha Ngo.

Soulignons toutefois que les investissements les plus risqués du gouvernement ne se retrouvent pas chez IQ, mais au sein du Fonds du développement économique (FDE) du ministère de l’Économie. En 2020-2021 et en 2021-2022, le FDE a coûté plus de 600 millions $ aux contribuables.