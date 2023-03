Karl Blackburn ne vise pas la chefferie du PLQ, contrairement aux dires de François Legault

Le chef de la direction du Conseil du patronat du Québec (CPQ) et ex-député libéral, Karl Blackburn, nie formellement la rumeur répandue jeudi matin par le premier ministre, François Legault, selon laquelle il se présenterait à la course à la chefferie du Parti libéral du Québec (PLQ).

«J’ai été en politique, c’est derrière moi et maintenant ma priorité, c’est le Conseil du patronat du Québec», a-t-il affirmé en entrevue à QUB radio.

Ce dernier a expliqué qu’il avait à plusieurs reprises nié la rumeur. «Pas plus tard que mardi matin, j’ai encore une fois [...] contacté le bureau du premier ministre pour une fois de plus nier la rumeur et reconfirmer à l’effet que je continuerai à collaborer avec le gouvernement», a précisé M. Blackburn.

L’ex-député de Roberval estime ainsi que le gouvernement devrait plutôt se concentrer sur l’économie au lieu de son parcours professionnel.