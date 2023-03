Boxe: le nouveau joyau d’EOTTM

L’avenir de la boxe au Québec semble entre bonnes mains : Jhon Orobio, 19 ans, et Wilkens Mathieu, 18 ans, ont chacun remporté leur combat, ce jeudi soir, dans un gala présenté au Casino de Montréal.

Originaire de Cali, en Colombie, Orobio (1-0, 1 K.-O.) est le nouveau joyau de l’entraîneur Marc Ramsay. Il a réussi ses débuts professionnels chez Eye of the Tiger Management en battant dès le premier round le Mexicain Alejandro Medina De La Rosa (2-2, 2 K.-O.). L’arbitre Alain Villeneuve a arrêté le combat après une minute et 35 secondes.

« Le défi se situait surtout dans le fait de disputer un premier combat professionnel, mais on a vu que le potentiel et le talent sont là, malgré son jeune âge », a commenté Ramsay.

« C’était motivant de me battre dans une telle ambiance, devant des passionnés de boxe », a pour sa part déclaré Orobio, via une interprète, lui qui est arrivé au Québec seulement la semaine passée.

À propos de Mathieu (2-0, 1 K.-O.), il a vaincu le vétéran Mexicain Jose Gonzalez Saldana (1-3-1, 0 K.-O) qui, à 36 ans, avait le double de son âge. Une victoire par décision unanime des juges au terme des quatre rounds, grâce à trois cartes de 40-36.

Beaudoin toujours invaincue

La Québécoise Leïla Beaudoin est également demeurée invaincue, récoltant un neuvième gain en autant de combats depuis le début de sa carrière professionnelle.

Gagnante par décision unanime, l’athlète originaire de Témiscouata-sur-le-Lac savoure doublement ce résultat alors que son adversaire mexicaine Laura Avendano Mondragon s’était présentée avec 6,6 livres en trop à la pesée, mercredi.

Voyant sa bourse être amputée de 20 %, la boxeuse du Mexique a dû respecter une nouvelle limite fixée à 140 livres pour la journée du combat chez les poids super-plumes. Il s’agissait par ailleurs d’une première défaite pour Mondragon (6-1, 2 K.-O.).

« Je n’ai pas trouvé ça difficile, j’ai fait les bons ajustements tout au long du combat, a affirmé Beaudoin. J’ai réussi à m’imposer et à la faire reculer. J’avais parfois l’habitude de laisser la place à l’autre, d’avancer et reculer, mais là j’ai été capable de travailler à l’intérieur. »

« D’un combat à l’autre, j’ajoute des choses dans mon coffre à outils, a ajouté la Québécoise, qui pourrait livrer un premier duel de huit rounds à sa prochaine présence dans le ring, possiblement cet été. Je ne veux pas brûler d’étapes. D’aller dans un combat de championnat du monde samedi, ce ne serait pas me rendre service. Si ça arrive en 2024, on verra les possibilités. »

Un retour réussi

Dans les autres duels de la soirée, Luis Santana (9-0, 3 K.-O.) s’est imposé par K.-O. technique contre Francisco Arturo Ramirez Martinez (11-5, 6 K.-O.).

Vanessa Lepage-Joanisse (4-1, 1 K.-O.) a pour sa part réussi son retour dans le ring, elle dont le dernier combat remontait à 2017. La Québécoise de 27 ans a vaincu l’Américaine Princess Hairston (2-2-1, 2 K.-O.) par décision unanime des juges.

Des risques pour Mbilli et Kean

Deux combats risqués devaient conclure la soirée au Casino, dont la finale opposant Christian Mbilli (23-0, @0 K.-O.) à Carlos Gongora (21-1, 16 K.-O.) chez les super-moyens. Le Québécois Simon Kean (22-1, 21 K.-O.) avait pour sa part rendez-vous avec Eric Molina (29-8, 21 K.-O.) dans un combat de poids lourds. Alexis Barrière, qui a récemment défié Kean, était d’ailleurs aux premières loges pour assister à ce combat.