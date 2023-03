Mes meilleurs conseils pour une alimentation simplifiée et savoureuse

Il y a une semaine, j’arrivais à Punta Cana pour une retraite d’écriture au soleil. Depuis que je suis maman, je pars une semaine par année sans mes chéris pour faire le vide. Pour me rappeler royalement que je ne suis pas que maman.

Ce dont je prends le plus conscience, chaque fois, c’est que je ne veux rien me faire demander. Pas même un verre d’eau ! Je vis littéralement pour les besoins de mes ados. C’est un plaisir que j’ai reçu en cadeau de ma propre mère : je n’ai jamais senti qu’elle était à boutte de nous, comme on dit. J’admets par contre qu’elle aurait mérité cent fois plus que moi de se reposer une semaine par année sans nous. Et de se faire servir quand ça lui chante.

Et puis ce voyage est salutaire. À mon retour, je reprends mon rôle avec encore plus d’ardeur et de dévouement.

Une alimentation simplifiée

Attablée au restaurant au bord de la mer, menu en main, j’ai réalisé aussi que la cuisine simplifiée avec laquelle j’ai grandi m’a marquée au point de commander des plats de ce type, quitte à ce qu’ils ne figurent pas sur la carte.

« Buenas ! (C’est comme ça qu’on salue en République dominicaine !) Puis-je avoir l’assiette de brochettes accompagnées de légumes frais et laitue en abondance, s’il vous plaît ? »

L’alimentation simplifiée ou d’assemblage accompagnait tous les plats mijotés de mon enfance. J’en ai fait un mode de vie. D’abord, j’aime être efficace plutôt que rapide en cuisine. J’aime la sensualité du rituel de cuisiner. On arrive au même résultat en étant efficace, sans chercher à faire toujours vite. On court déjà assez comme ça. L’efficacité me rassure. Je sais que j’en aurai pour mon argent et pour mon temps.

Photo fournie par Alexandra Diaz

La cuisine d’assemblage

En ayant les bonnes bases, je peux cuisiner un soir de semaine en une dizaine de minutes un plat savoureux. Il est hors de question de me contenter. Il faut que ce soit très bon, même si c’est fait en peu d’étapes. C’est plus rapide que la livraison à domicile, et surtout moins cher.

Une cuisine d’assemblage dans mon livre à moi préconise l’utilisation de trois éléments : des ingrédients préparés, comme un taboulé du commerce qu’on va booster avec des légumes de notre choix ; des ingrédients semi-préparés, comme un poulet rôti qu’on va défaire et assembler dans un wrap, une salade repas, des pâtes ; et finalement, des ingrédients frais. Ce type de cuisine peut être totalement équilibré, selon ma nutritionniste, tout en étant très attirant pour faire aimer la cuisine dès un jeune âge aux enfants, selon moi ! Ha ! Ha !

Photo fournie par Alexandra Diaz

À vos marques, prêts, on relaxe en cuisine. Bien sûr, une cuisine plus élaborée a toujours sa place à notre table. La cuisine d’assemblage me permet de ne pas me sentir intimidée par la tâche. Pour faciliter le tout, il est bien d’avoir une variété des trois types d’ingrédients cités plus haut dans son frigo. Voici ma liste d’essentiels pour vous inspirer : des concombres, des tomates cerises, diverses laitues, notre sauce tomate du commerce préférée, un pesto (avec des noix de pin, de préférence), des conserves de légumineuses, des conserves de thon, des sacs de légumes congelés ou précoupés, un poulet rôti entier, même s’il est souvent trop cuit, des crevettes congelées équeutées, du riz précuit et du fromage pour gratiner – ou pas – nos plats. La beauté !

Je suis ce que j’appelle une botcheuse de luxe. Je me dis que si j’assemble toujours mes repas avec un maximum de légumes frais, mes assiettes seront toujours colorées, pleines de textures et de saveurs. En voyant arriver mon assiette le jour 1 de mon séjour de télétravail en République dominicaine, avec ses courtes brochettes de bœuf séparées par une autre brochette de légumes grillés, toutes piquées sur un morceau de courgette avec une belle salade en accompagnement, je me suis dit qu’un effort de présentation rendrait le tout encore plus appétissant. Ce sera mon prochain enseignement. Bon appétit ! Buen provecho !