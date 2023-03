Forte mobilisation et quelques violences en France

Voies de chemin de fer bloquées, circulation perturbée, grèves, manifestations: la mobilisation était forte jeudi en France, entachée de quelques violences, après le passage en force de l'exécutif sur la réforme des retraites et au lendemain d'une intervention du président Emmanuel Macron qui a ulcéré ses opposants.

«Je voudrais dire merci à Emmanuel Macron. Il est tellement arrogant et à côté de ses pompes qu'à chaque fois qu'il parle, t'as qu'une envie, c'est de prendre ton drapeau pour partir en manif», s'époumonait Fabien Villedieu, délégué syndical SUD-Rail, avant de rejoindre l'important cortège parisien.

«Insulter des millions de salariés de factieux et nous comparer à ceux qui ont envahi le Capitole, c'est pire qu'une insulte», s'est de son côté indigné Béranger Cernon, de la CGT-Cheminots.

Dans la capitale, la CGT faisait état de 800 000 manifestants, le chiffre le plus élevé avancé par le syndicat depuis le début du mouvement, alors que le comptage des autorités n'est pas encore connu.

Des violences ont éclaté en tête de la manifestation parisienne, où plusieurs centaines d'éléments radicaux vêtus de noir ont brisé des vitrines et du mobilier urbain, a constaté un journaliste de l'AFP. Des personnes, identifiées comme des Black Bloc, ont notamment fracassé les vitres d'une supérette, avant d'attaquer un restaurant McDonald's.

«Environ un millier» d'éléments radicaux sont présents dans la manifestation, a estimé la préfecture de police, ajoutant que les incidents sont localisés «dans le précortège», le cortège syndical progressant «normalement».

Peu avant 17h, 14 personnes avaient été interpellées, selon la préfecture.

Records

Les syndicats revendiquaient aussi une participation record à Marseille: 280 000 personnes, contre 16 000 selon la préfecture, un grand écart de comptage classique dans la deuxième ville de France.

Ils dénombraient également 110 000 marcheurs à Bordeaux, autre record, 35 000 à Rennes et 80 000 à Nantes - contre respectivement 22 000 et 25 000 selon les autorités dans ces deux dernières villes, où des heurts avaient là aussi eu lieu entre manifestants et forces de l'ordre.

La police avait indiqué prévoir «entre 600 000 et 800 000 personnes» dans le pays.

Cette neuvième journée nationale de mobilisation depuis le 19 janvier intervient au lendemain d'une interview télévisée d'Emmanuel Macron, deux jours après l'échec des oppositions à censurer le gouvernement concernant l'adoption sans vote de cette réforme phare de son second quinquennat.

Malgré la forte impopularité du texte d'après les sondages, qui recule l'âge de départ de 62 à 64 ans, le chef de l'État s'est montré inflexible, martelant que la réforme devait être appliquée «avant la fin de l'année» et assumant son «impopularité».

Il a invoqué la défense de «l'intérêt général» face à la dégradation financière des caisses de retraite et au vieillissement de la population, quand ses opposants jugent la réforme «injuste».

Une attitude qui, comme beaucoup de protestataires, a fait réagir Laurence Briens, orthophoniste à Paris, où des milliers de tonnes d'ordures s'entassent toujours sur les trottoirs, les éboueurs étant en grève depuis 18 jours contre la réforme, même si les réquisitions des autorités commencent à porter leurs fruits dans certains quartiers.

«J'ai pris ma décision définitive de manifester hier» mercredi, après avoir vu l'interview de Macron, a raconté cette sexagénaire. «C'était comme si on n'existait pas, comme si on nous entendait pas.»

«Journée noire»

Jeudi, les transports ferroviaires et le métro parisien étaient très perturbés, les syndicats ayant appelé à «une journée noire» dans le secteur, tandis que des dizaines de lycées et d'universités étaient bloqués jeudi.

L'approvisionnement en kérosène de la région parisienne et de ses aéroports par la Normandie (ouest) «devient critique» en raison des grèves dans les raffineries, a indiqué à l'AFP le ministère de la Transition énergétique.

Le gouvernement a déjà «pris un arrêté de réquisition» à l'égard des grévistes de la raffinerie TotalEnergies de Normandie, mise à l'arrêt le week-end dernier et où les expéditions de carburants sont bloquées.

La Direction générale de l'Aviation civile (DGAC) a demandé pour jeudi et vendredi aux compagnies aériennes d'annuler 30% de leurs vols à Paris-Orly et 20% dans d'autres aéroports.

Les syndicats ont dénoncé à l'unisson le «mépris» et le «déni» du chef de l'État, arrivé en toute discrétion jeudi après-midi à Bruxelles pour un Conseil européen.

La mobilisation de jeudi sera-t-elle un ultime baroud d'honneur ? Selon une source proche du gouvernement, l'exécutif espère que la contestation «s'étiolera» ensuite et que tout rentrera dans l'ordre «ce week-end».

Mais l'intersyndicale ne désarme pas: elle se retrouvera jeudi soir au siège de du syndicat modéré CFDT à Paris, dont le leader a accusé Emmanuel Macron de «mensonge».