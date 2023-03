Rivière-du-Loup: une association avec le vélo qui roule comme sur des roulettes pour une entreprise

L’entreprise Premier Tech de Rivière-du-Loup s'implique dans le domaine du vélo depuis des années, un sport qui s’apparente grandement au travail effectué au sein d’une entreprise où l’esprit de corps est l’un des principaux ingrédients du succès.

En entrevue au micro de Philippe-Vincent Foisy à QUB radio, le président et chef de la direction de Premier Tech, Jean Bélanger, a expliqué que l’histoire d’amour entre la compagnie et le vélo existe depuis belle lurette, soit depuis les années 1990.

À cette époque, certains employés de la compagnie pratiquaient ce loisir. «Nous avons été approchés par la personne qui s’occupait de l’équipe courte piste de patinage de vitesse afin d’entraîner les jeunes lors de la période estivale. Nous avons accepté en les amenant rouler avec nous», a-t-il conté.

Par la suite, Louis Vallières et Jean Bélanger ont décidé de lancer une première équipe de vélo et, depuis 2017, Premier Tech s’associe à une équipe internationale. «Cela vient rejoindre plusieurs éléments. Tout d’abord, on désirait faire rayonner notre marque mondialement. De plus, on voulait se donner un sentiment d’appartenance. Nous avons du personnel dans 28 pays et des usines dans 18», a précisé M. Bélanger.

Du même élan, le grand manitou de Premier Tech voulait s’associer à un sport qui transcende l’esprit de travail d’équipe. «C’est au cœur de la dynamique de Premier Tech. L’esprit de corps et le travail d’équipe sont très présents. C’est un bon amalgame entre cette passion que plusieurs d’entre nous avons au sein de l’entreprise et ce que représente le vélo qui est devenu notre porte-étendard à l’international», a-t-il expliqué.

Comme en Formule 1, le matériel a un impact considérable à vélo, estime M. Bélanger. Il a constaté que la technologie a grandement évolué depuis les dernières années.

«L’équipement est plus aérodynamique. Également, la nutrition et la science de l’entraînement ont progressé», a-t-il mentionné.

Cela dit, M. Bélanger ne se met pas la tête dans le sable et il conçoit qu’il y a fort probablement encore du dopage dans le milieu du vélo comme dans d’autres sports. Cependant, il ose croire que les meilleurs athlètes ne sont pas dopés. «J’ai aucun élément qui me permet de penser que ce qui a été la plaie des années 1980-1990 est toujours là. Toutefois, il y aura toujours des cas fortuits», a-t-il ajouté.

Notons que l'équipe Israël-Premier Tech compte quelques québécois dans ses rangs, dont Hugo Houle et Guillaume Boivin.