Samuel Montembeault l’emporte haut la main sur Jake Allen

Même si Samuel Montembeault a offert une solide performance durant le dernier match du Canadien, l’entraîneur-chef Martin St-Louis s’en remettra à Jake Allen pour affronter les puissants Bruins de Boston, jeudi, et certains ont remis en question l’utilisation des gardiens du Tricolore cette saison.

Comme il l’a mentionné quelques fois, l’instructeur souhaite miser sur ses deux hommes régulièrement et veut éviter de laisser inactif trop longtemps l’un d’entre eux. Ainsi, Allen retournera entre les poteaux dans un match de la Ligue nationale pour une première fois en sept jours, sauf que le jeu des comparaisons entre lui et le Québécois ne tourne clairement pas en sa faveur.

Pour cette raison, des partisans de l’équipe montréalaise ont espéré voir davantage Montembeault en action; en revanche, ce ne sont sûrement pas ceux voulant de nombreux revers du Canadien chuter au classement pour améliorer ses chances de gagner la loterie du prochain repêchage amateur.

Les statistiques de la campagne sont dans l’ensemble plus flatteuses pour «Monty», qui a réussi à maintenir une fiche de ,500 malgré les déboires des siens. Effectivement, son dossier de 14-14-3 illustre bien la qualité de son travail, contrairement à sa moyenne de buts alloués de 3,32. Son taux d’efficacité de ,905 n’est pas extraordinaire, mais il est supérieur au piètre ,892 de son coéquipier néo-brunswickois. Allen peine avec un bilan de 14-23-3 et une moyenne de 3,56. Pourtant, il a accumulé 2328 minutes de jeu, contre 1918 pour Montembeault.

Du boulot pour tous

Ceux exigeant plus de matchs pour le natif de Bécancour risquent de prendre leur mal en patience. Le Bleu-Blanc-Rouge a encore deux séquences de deux joutes en autant de jours d’ici la fin du calendrier régulier : lundi et mardi chez les Sabres de Buffalo et les Flyers de Philadelphie, puis les 12 et 13 avril face aux Islanders de New York et aux Bruins pour conclure l’année. Conséquemment, chaque gardien devrait avoir droit à sa part de boulot et il ne faut pas s’attendre à voir Allen cloué au banc.

Néanmoins, celui-ci donne peu de raisons de l’utiliser, surtout qu’il a perdu ses cinq dernières décisions. Dans chacune de ses deux plus récentes sorties, il a concédé six buts en moins de 30 minutes.

Pour ce qui est de Montembeault, il devra participer à cinq autres affrontements afin d’égaler son sommet personnel pour le total de rencontres en une saison : l’an passé, il a défendu la cage du Canadien 38 fois. Ses chiffres furent beaucoup moins éloquents, soit un dossier de 8-18-6, un taux de ,891 et une moyenne de 3,77.