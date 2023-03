Ses flatulences lui obtiennent une compensation de 225 000$

Un avocat anglais qui avait des gaz au travail à cause de sa médication a obtenu une compensation équivalente à plus de 225 000 $ pour avoir été traité injustement par son employeur.

L’employé du Service des poursuites de la Couronne (CPS) dans la région de Thames Valley en Angleterre prenait des médicaments pour le cœur après avoir souffert d’une crise cardiaque, a rapporté The Telegrah jeudi.

À cause de la grandeur du bureau et de la répétition des flatulences, ses collègues seraient ainsi intervenus en lui demandant d’arrêter: une requête embarrassante qui violait sa dignité, aurait estimé le procureur de la couronne selon le média britannique.

Si le tribunal a tranché qu’il s’agissait d’une requête raisonnable de la part de ses collègues et que l’avocat n’a pas subi de discrimination, il a toutefois estimé que l’employeur aurait dû l’accommoder, en lui permettant de travailler de la maison, de quitter plus tôt et de le retirer de certaines fonctions judiciaires.

Le CPS devra ainsi verser une compensation de 135 862 £, soit un plus de 225 000 $.