Snowboard cross: sur sa planche sans un ligament depuis deux ans

Obligée de se débrouiller avec un ligament en moins depuis au moins deux ans, l’Olympienne Audrey McManiman aura une décision importante à prendre après la Coupe du monde de snowboard cross du Mont-Sainte-Anne.

Opérée aux deux genoux à l’âge de 16 ans pour des ligaments antérieurs déchirés, McManiman a appris à vivre avec la douleur au fil des ans, mais une résonnance magnétique à l’été 2021 a permis de découvrir la raison de ses malaises.

« J’avais plus de douleur qu’à l’habitude et la résonnance a démontré que mon ligament antérieur était déchiré, a-t-elle raconté. Je ne sais pas quand je me suis blessée, mais je sais que je n’ai plus de ligament depuis un an et demi. J’ai subi une arthroscopie et j’ai pu participer aux Jeux de Pékin. »

McManiman a les yeux fixés sur les Jeux olympiques de Milan-Cortina de 2026, mais elle doit décider quand elle passera sous le bistouri.

« Il ne me reste plus que deux options, a-t-elle résumé. Je me fais opérer dans les prochaines semaines et je rate toute la prochaine saison ou j’attends après les Jeux. Au retour de Pékin, on avait regardé la possibilité que je sois opérée après la saison, mais je voulais participer au championnat mondial cette année. »

Aucune baisse de performance

L’absence du ligament croisé antérieur à son genou gauche nuit-elle à ses performances sur les pistes ?

« Ma blessure nuit parfois à ma récupération quand je dois enchaîner les journées et que ça cogne pas mal à l’entraînement, mais ça ne nuit pas vraiment à mes performances, a-t-elle expliqué. J’ai développé une routine et je mets tous les efforts pour compenser ma blessure. »

« Si j’avais beaucoup de douleur et que mes performances n’étaient pas à la hauteur, j’aurais demandé au chirurgien de m’opérer immédiatement, de poursuivre la planchiste de 28 ans. Je suis encore indécise sur ma décision et je dois consulter quelques intervenants avant de trancher. »

Commotion cérébrale

Victime d’une commotion cérébrale, l’étudiante en physiothérapie a dû prendre une pause, mais elle est de retour depuis les mondiaux en février en Géorgie.

« J’ai dû prendre une pause qui fut plus longue que prévu en milieu de saison, mais je suis de retour en force. Je suis vraiment contente de mes résultats aux mondiaux [5e] et lors des deux dernières présentations de la Coupe du monde [8e et 4e]. On a pris ma blessure au sérieux, respecté scrupuleusement les protocoles, et j’étais confiante à mon retour sur la neige. »

McManiman est emballée à l’idée de se produire au Québec et serait fière d’atteindre au minimum la petite finale.

« Depuis le Big Air dans le jamboree de 2015 où j’avais atteint la grande finale, je rêve de compétitionner de nouveau à Québec parce que c’était tellement excitant. J’aime mieux cette année encore parce que nous aurons des conditions de printemps au lieu de courir à moins 35. »

Une relève québécoise qui prend forme

Dans l’ombre du double médaillé olympique Éliot Grondin, la recrue Tristan Bell fait ses classes sur le circuit de la Coupe du monde.

La recrue de Gatineau a fait ses premiers pas en Coupe du monde en décembre en France. Il a aussi obtenu sa première qualification au tableau éliminatoire (top 32) en terminant en 17e place à Sierra Nevada en Espagne le 11 mars.

« Pour ma première saison, je voulais seulement réussir un top 32 et c’est génial d’avoir fait un top 20, a-t-il souligné. Ça me pousse à vouloir faire mieux. Je connais une bonne saison. Je progresse et mes résultats s’améliorent. J’ai eu la piqûre de la Coupe du monde. J’adore le rythme de vie. »

Bell doit s’adapter, lui qui se produisait dans la série NorAm encore l’année passée. Il a terminé au troisième rang du classement cumulatif, ce qui lui a valu sa place dans l’équipe de la Coupe du monde.

« Tout est plus gros, a-t-il résumé. Les parcours sont plus gros et il y a plus de glisse, mais je me sens à ma place. Je suis de calibre. Pendant les camps d’entraînement, j’ai affronté les meilleurs et je me retrouvais dans le peloton. »

Simone Malusa aime bien ce qu’il voit de Bell.

« Tristan est l’un des athlètes qui ont le plus progressé depuis le début de l’année, a affirmé le co-entraîneur-chef de l’équipe canadienne. Ce n’est pas facile de passer de la série NorAm à la Coupe du monde. La technique change et le calibre est plus relevé. Quand Tristan a percé le top 32, il s’est bien battu et son rang était pleinement mérité. »

« Il a beaucoup progressé sur le plan technique, ajoute l’entraîneur d’origine italienne, et il va être capable de faire un gros bond en avant l’an prochain. »

Modèle à suivre

La présence de Grondin est un plus pour le Gatinois.

« Éliot m’aide beaucoup et je tente de reproduire ce qu’il fait sur le plan technique, a-t-il raconté. Je tente de le rattraper à l’entraînement. Ça m’aide de m’entraîner en groupe. »

« En fin de semaine, je vise un top 32 et je vais le prendre si je fais mieux. Je veux me concentrer sur mes choses, apprendre et aller vite. Je suis vraiment content de courir au Québec. »

Après la Coupe du monde, Bell s’envolera pour l’Italie, où se déroulera le championnat mondial junior.

« C’est ma dernière année junior et je veux terminer avec une grosse performance. L’an dernier, mes planches étaient horribles, je n’avais pas de vitesse et ça n’avait vraiment pas bien été. Je veux me reprendre. »